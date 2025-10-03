В Дагестане задержали зачинщиков массовой драки подростков

«

"В ходе расследования уголовного дела возбужденного по часом 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство; совершенное группой лиц с применением насилия) установлены и задержаны зачинщики драки – два 15-летних жителя Махачкалы… В ходе допроса последние показали, что конфликт возник на почве личных неприязненных отношений", – говорится в сообщении.