В Дагестане задержали зачинщиков массовой драки подростков

МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали двух 15-летних жителей Махачкалы, которые, предположительно, были зачинщиками массовой драки подростков, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
В среду рядом с лицеем №39 Махачкалы произошла массовая драка. На кадрах, распространившихся в дагестанских Telegram-каналах, видно, как группа молодых ребят избивает двух лежащих на земле сверстников. В МВД республики сообщали, что шесть участников драки доставлены в отдел полиции, один подросток находится в больнице с различными травмами. По данным минобрнауки республики, в драке участвовали учащиеся трех школ и совершеннолетние, часть из них занимались в одной секции вольной борьбы.
«
"В ходе расследования уголовного дела возбужденного по часом 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство; совершенное группой лиц с применением насилия) установлены и задержаны зачинщики драки – два 15-летних жителя Махачкалы… В ходе допроса последние показали, что конфликт возник на почве личных неприязненных отношений", – говорится в сообщении.
В ближайшее время следователи рассмотрят вопрос об избрании задержанным меры пресечения, добавили в ведомстве.
В полицию доставили семь подростков после массовой драки в Пушкино
14 сентября, 10:01