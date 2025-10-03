Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали зачинщиков массовой драки подростков
14:06 03.10.2025
В Дагестане задержали зачинщиков массовой драки подростков
В Дагестане задержали зачинщиков массовой драки подростков - РИА Новости, 03.10.2025
В Дагестане задержали зачинщиков массовой драки подростков
Правоохранители задержали двух 15-летних жителей Махачкалы, которые, предположительно, были зачинщиками массовой драки подростков, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.10.2025
https://ria.ru/20250914/podmoskove-2041794218.html
происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане задержали зачинщиков массовой драки подростков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали двух 15-летних жителей Махачкалы, которые, предположительно, были зачинщиками массовой драки подростков, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
В среду рядом с лицеем №39 Махачкалы произошла массовая драка. На кадрах, распространившихся в дагестанских Telegram-каналах, видно, как группа молодых ребят избивает двух лежащих на земле сверстников. В МВД республики сообщали, что шесть участников драки доставлены в отдел полиции, один подросток находится в больнице с различными травмами. По данным минобрнауки республики, в драке участвовали учащиеся трех школ и совершеннолетние, часть из них занимались в одной секции вольной борьбы.
"В ходе расследования уголовного дела возбужденного по часом 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство; совершенное группой лиц с применением насилия) установлены и задержаны зачинщики драки – два 15-летних жителя Махачкалы… В ходе допроса последние показали, что конфликт возник на почве личных неприязненных отношений", – говорится в сообщении.

В ближайшее время следователи рассмотрят вопрос об избрании задержанным меры пресечения, добавили в ведомстве.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В полицию доставили семь подростков после массовой драки в Пушкино
14 сентября, 10:01
 
Происшествия
 
 
