РИА Новости нашло дом в Чикаго, где был рейд против нелегалов
РИА Новости нашло дом в Чикаго, где был рейд против нелегалов - РИА Новости, 03.10.2025
РИА Новости нашло дом в Чикаго, где был рейд против нелегалов
Корреспондент РИА Новости побывал в одном из домов Чикаго вскоре после того, как иммиграционная служба США (ICE) провела там масштабный рейд по отлову... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T04:35:00+03:00
2025-10-03T04:35:00+03:00
2025-10-03T09:57:00+03:00
в мире
чикаго
сша
дональд трамп
чикаго
сша
2025
Дом, где полиция провела рейд в отношении нелегальных мигрантов
Дом, где полиция провела рейд в отношении нелегальных мигрантов
В мире, Чикаго, США, Дональд Трамп
РИА Новости нашло дом в Чикаго, где был рейд против нелегалов
Корреспондент РИА Новости побывал в одном из домов Чикаго после рейда ICE
ЧИКАГО, 3 окт – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости побывал в одном из домов Чикаго вскоре после того, как иммиграционная служба США (ICE) провела там масштабный рейд по отлову нелегальных мигрантов.
Ранее американские СМИ сообщили, что агенты службы задержали 37 человек в ходе иммиграционного рейда в районе Саут-Шор на юге Чикаго
. Как утверждает министерство внутренней безопасности США, целью операции были члены известной венесуэльской группировки "Трен де Арагуа".
Дом, в котором был проведен рейд, расположен на углу 75-й улицы и Саут-Шор-Драйв.
После рейда ICE во всех все квартирах, которые видел корреспондент, двери были либо открыты, либо заставлены ориентированно-стружечными плитами. Во комнатах на полу валялись вещи и мусор, оставленные после обысков. Многие вещи также были разбросаны прямо в коридорах.
Как заявил один из жильцов, пожелавший остаться неизвестным, в одной из комнат здания застрелили человека, однако он не пояснил, произошло ли это в ходе рейда или до него.
Ранее силы погранично-таможенной службы США
прибыли в Чикаго после заявлений президента США Дональда Трампа
о планах ввести нацгвардию в город для наведения порядка.