Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости нашло дом в Чикаго, где был рейд против нелегалов - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:35 03.10.2025 (обновлено: 09:57 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/chikago-2046080396.html
РИА Новости нашло дом в Чикаго, где был рейд против нелегалов
РИА Новости нашло дом в Чикаго, где был рейд против нелегалов - РИА Новости, 03.10.2025
РИА Новости нашло дом в Чикаго, где был рейд против нелегалов
Корреспондент РИА Новости побывал в одном из домов Чикаго вскоре после того, как иммиграционная служба США (ICE) провела там масштабный рейд по отлову... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T04:35:00+03:00
2025-10-03T09:57:00+03:00
в мире
чикаго
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046100840_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d563d43d5eeee1aea31991a55b9bb69b.jpg
https://ria.ru/20251003/ssha-2046076260.html
https://ria.ru/20250616/tramp-2023033767.html
чикаго
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Дом, где полиция провела рейд в отношении нелегальных мигрантов
Дом, где полиция провела рейд в отношении нелегальных мигрантов
2025-10-03T04:35
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046100840_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0fa4b1dedeec18bd743022cb49ffad49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чикаго, сша, дональд трамп
В мире, Чикаго, США, Дональд Трамп
РИА Новости нашло дом в Чикаго, где был рейд против нелегалов

Корреспондент РИА Новости побывал в одном из домов Чикаго после рейда ICE

Читать ria.ru в
Дзен
ЧИКАГО, 3 окт – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости побывал в одном из домов Чикаго вскоре после того, как иммиграционная служба США (ICE) провела там масштабный рейд по отлову нелегальных мигрантов.
Ранее американские СМИ сообщили, что агенты службы задержали 37 человек в ходе иммиграционного рейда в районе Саут-Шор на юге Чикаго. Как утверждает министерство внутренней безопасности США, целью операции были члены известной венесуэльской группировки "Трен де Арагуа".
Дом, в котором был проведен рейд, расположен на углу 75-й улицы и Саут-Шор-Драйв.
После рейда ICE во всех все квартирах, которые видел корреспондент, двери были либо открыты, либо заставлены ориентированно-стружечными плитами. Во комнатах на полу валялись вещи и мусор, оставленные после обысков. Многие вещи также были разбросаны прямо в коридорах.
Мигранты в США - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Иммиграционная служба США продолжит работу в Чикаго
Вчера, 03:24
Как заявил один из жильцов, пожелавший остаться неизвестным, в одной из комнат здания застрелили человека, однако он не пояснил, произошло ли это в ходе рейда или до него.
Ранее силы погранично-таможенной службы США прибыли в Чикаго после заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести нацгвардию в город для наведения порядка.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Трамп потребовал усилить меры по депортации нелегалов из США
16 июня, 04:17
 
В миреЧикагоСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала