РИА Новости нашло дом в Чикаго, где был рейд против нелегалов

ЧИКАГО, 3 окт – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости побывал в одном из домов Чикаго вскоре после того, как иммиграционная служба США (ICE) провела там масштабный рейд по отлову нелегальных мигрантов.

Ранее американские СМИ сообщили, что агенты службы задержали 37 человек в ходе иммиграционного рейда в районе Саут-Шор на юге Чикаго . Как утверждает министерство внутренней безопасности США, целью операции были члены известной венесуэльской группировки "Трен де Арагуа".

Дом, в котором был проведен рейд, расположен на углу 75-й улицы и Саут-Шор-Драйв.

После рейда ICE во всех все квартирах, которые видел корреспондент, двери были либо открыты, либо заставлены ориентированно-стружечными плитами. Во комнатах на полу валялись вещи и мусор, оставленные после обысков. Многие вещи также были разбросаны прямо в коридорах.

Как заявил один из жильцов, пожелавший остаться неизвестным, в одной из комнат здания застрелили человека, однако он не пояснил, произошло ли это в ходе рейда или до него.