Президент Чехии заявил, что создание коалиции будет сложным из-за раскола
18:59 03.10.2025
Президент Чехии заявил, что создание коалиции будет сложным из-за раскола
Президент Чехии заявил, что создание коалиции будет сложным из-за раскола
в мире
чехия
прага
петр павел
андрей бабиш
чехия
прага
Президент Чехии заявил, что создание коалиции будет сложным из-за раскола

Петр Павел
Петр Павел. Архивное фото
ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. Переговоры о создании новой коалиции в Чехии после выборов в парламент будут весьма сложными в связи с глубоким расколом между нынешними правящими силами и оппозицией, заявил в пятницу, проголосовав по месту жительства, президент республики Петр Павел.
"Во время предвыборной кампании мы слышали много разных обещаний, но мало способов их выполнения. Кампания, возможно, была не столь агрессивной, но в то же время, когда речь шла о темах или предлагаемых решениях, она была несколько однообразной. В целом предвыборная атмосфера была довольно накаленной, и правящие, и оппозиционные партии противопоставляли себя друг другу. Искать потом мосты через образовавшиеся ямы, вероятно, будет непросто. Так же, как будет непросто сформировать большинство в Палате депутатов. Поэтому я думаю, что переговоры (о создании новой правящей коалиции – ред.), вероятно, будут непростыми", - заявил Павел журналистам на избирательном участке в населенном пункте Черноучек неподалеку от Праги, в месте его постоянного проживания.
Посольство Чехии в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В России прекратили работу визовые центры Чехии
30 сентября, 16:08
Ранее Павел сообщил, что сразу после окончания голосования, уже в воскресенье, он начнет поочередно принимать в Пражском граде лидеров партий и движений для обсуждения послевыборной ситуации.
Очередные выборы в нижнюю палату парламента Чехии начались в пятницу, 3 октября. Голосование традиционно проходит в течение двух дней – в пятницу с 14.00 до 22.00 (15.00-23.00 мск), а в субботу с 8.00 до 14.00 (9..-15.00 мск). Из 4,5 тысячи кандидатов депутатские мандаты получат 200 человек. Судя по предвыборным социолоческим опросам, фаворитом выборов является оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем.
Предварительные итоги голосования будут подведены в конце дня в субботу. На другой день будут объявлены официальные итоги выборов.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Польша хочет возобновить территориальный спор с Чехией, пишут СМИ
Вчера, 13:55
 
В миреЧехияПрагаПетр ПавелАндрей Бабиш
 
 
