Полицейские на месте нападения в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер. Архивное фото

Полицейские на месте нападения в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер

© AP Photo / Ian Hodgson Полицейские на месте нападения в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер

В Британии объявили день траура из-за теракта у синагоги в Манчестере

ЛОНДОН, 3 окт - РИА Новости. В Великобритании объявлен день траура в связи с гибелью нескольких человек во время теракта около синагоги в Манчестере.

Как говорится в сообщении Даунинг-стрит, флаги будут приспущены на всех правительственных зданиях страны до 20.00 пятницы по местному времени (22.00 мск).

Флаги над Палатой общин и над канцелярией премьера на Даунинг-стрит уже были приспущены с утра пятницы, передает телеканал Sky

Тем временем британский премьер-министр Кир Стармер вместе с супругой в пятницу посещает место трагедии. Как передает Sky, Стармер встречается с полицией Манчестера и представителями еврейской общины, а также осматривает место прошествия, которое до сих пор оцеплено.

Как отмечают британские СМИ, жена Стармера Виктория является еврейкой по национальности и чтит некоторые еврейские традиции.