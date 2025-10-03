В Британии объявили день траура из-за теракта у синагоги в Манчестере

ЛОНДОН, 3 окт - РИА Новости. В Великобритании объявлен день траура в связи с гибелью нескольких человек во время теракта около синагоги в Манчестере.
Как говорится в сообщении Даунинг-стрит, флаги будут приспущены на всех правительственных зданиях страны до 20.00 пятницы по местному времени (22.00 мск).
Флаги над Палатой общин и над канцелярией премьера на Даунинг-стрит уже были приспущены с утра пятницы, передает телеканал Sky.
Тем временем британский премьер-министр Кир Стармер вместе с супругой в пятницу посещает место трагедии. Как передает Sky, Стармер встречается с полицией Манчестера и представителями еврейской общины, а также осматривает место прошествия, которое до сих пор оцеплено.
Как отмечают британские СМИ, жена Стармера Виктория является еврейкой по национальности и чтит некоторые еврейские традиции.
В четверг утром неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, двое пострадавших умерли, а еще трое находятся в критическом состоянии. Нападавший был застрелен. Британская полиция предварительно заявила, что нападение устроил 35-летний гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами. Атака произошла в самый священный для иудеев день календаря - Йом Кипур (Судный день), - когда тысячи верующих по всему миру посещают синагоги для молитв.