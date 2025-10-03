В Британии обвинили Россию в попытках заглушить военные спутники

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман обвинил Россию в том, что она якобы регулярно пытается заглушить военные спутники Великобритании с помощью наземных систем, при этом никаких доказательств не привел.