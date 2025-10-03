https://ria.ru/20251003/britanija-2046133171.html
В Британии обвинили Россию в попытках заглушить военные спутники
В Британии обвинили Россию в попытках заглушить военные спутники
Глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман обвинил Россию в том, что она якобы регулярно пытается заглушить военные спутники... РИА Новости, 03.10.2025
Генерал Тедман: Россия регулярно глушит военные спутники Великобритании
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман обвинил Россию в том, что она якобы регулярно пытается заглушить военные спутники Великобритании с помощью наземных систем, при этом никаких доказательств не привел.
"Мы наблюдаем, что Россия довольно регулярно глушит наши спутники", - заявил он в интервью британскому телевидению.
Тедман добавил, что это якобы происходит еженедельно, однако никаких доказательств не предоставил.
По словам Тедмана, российские спутники также якобы следят за британскими.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России
, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными.