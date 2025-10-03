Рейтинг@Mail.ru
В Британии обвинили Россию в попытках заглушить военные спутники
11:33 03.10.2025
В Британии обвинили Россию в попытках заглушить военные спутники
В Британии обвинили Россию в попытках заглушить военные спутники - РИА Новости, 03.10.2025
В Британии обвинили Россию в попытках заглушить военные спутники
Глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман обвинил Россию в том, что она якобы регулярно пытается заглушить военные спутники... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T11:33:00+03:00
2025-10-03T11:33:00+03:00
в мире
россия
великобритания
россия
великобритания
2025
в мире, россия, великобритания
В мире, Россия, Великобритания
В Британии обвинили Россию в попытках заглушить военные спутники

Генерал Тедман: Россия регулярно глушит военные спутники Великобритании

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман обвинил Россию в том, что она якобы регулярно пытается заглушить военные спутники Великобритании с помощью наземных систем, при этом никаких доказательств не привел.
«
"Мы наблюдаем, что Россия довольно регулярно глушит наши спутники", - заявил он в интервью британскому телевидению.
Тедман добавил, что это якобы происходит еженедельно, однако никаких доказательств не предоставил.
По словам Тедмана, российские спутники также якобы следят за британскими.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Британская разведка открывает новые возможности для наших спецслужб
22 сентября, 08:00
 
В миреРоссияВеликобритания
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
