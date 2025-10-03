Рейтинг@Mail.ru
На границе Белоруссии с Польшей обнаружили тело девушки - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/belorussija-2046275840.html
На границе Белоруссии с Польшей обнаружили тело девушки
На границе Белоруссии с Польшей обнаружили тело девушки - РИА Новости, 03.10.2025
На границе Белоруссии с Польшей обнаружили тело девушки
Белорусские пограничники обнаружили тело мертвой женщины африканской внешности на границе с Польшей, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T20:12:00+03:00
2025-10-03T20:12:00+03:00
в мире
польша
белоруссия
литва
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752631445_0:0:3319:1867_1920x0_80_0_0_c731ef1c42ff7d876e98f8733c159aa5.jpg
https://ria.ru/20250708/belorussija-2027940087.html
польша
белоруссия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752631445_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_b3cd803353187a44667d82b43671d32c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, белоруссия, литва, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Литва, Евросоюз
На границе Белоруссии с Польшей обнаружили тело девушки

На границе Белоруссии с Польшей обнаружили тело девушки африканской внешности

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПограничные столбы на белорусско-польской границе
Пограничные столбы на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Пограничные столбы на белорусско-польской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Белорусские пограничники обнаружили тело мертвой женщины африканской внешности на границе с Польшей, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
"Брестские пограничники в Каменецком районе 2 октября обнаружили тело мертвой девушки африканской внешности. Труп находился в непосредственной близости от польского забора", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
Отмечается, что для установления всех обстоятельств произошедшего на месте работала следственно-оперативная группа.
"С начала года европейская миграционная политика стала причиной гибели 15 человек. Всего с 2021 года на границе с Евросоюзом обнаружено 76 трупов беженцев", - говорится в сообщении.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Белоруссии нашли избитую латвийскими пограничниками беженку
8 июля, 15:46
 
В миреПольшаБелоруссияЛитваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала