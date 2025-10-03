На границе Белоруссии с Польшей обнаружили тело девушки

МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Белорусские пограничники обнаружили тело мертвой женщины африканской внешности на границе с Польшей, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
"Брестские пограничники в Каменецком районе 2 октября обнаружили тело мертвой девушки африканской внешности. Труп находился в непосредственной близости от польского забора", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
Отмечается, что для установления всех обстоятельств произошедшего на месте работала следственно-оперативная группа.
"С начала года европейская миграционная политика стала причиной гибели 15 человек. Всего с 2021 года на границе с Евросоюзом обнаружено 76 трупов беженцев", - говорится в сообщении.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.