В Подмосковье завели дело после попытки похищения восьмилетней девочки - РИА Новости, 03.10.2025
13:27 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/balashiha-2046161591.html
В Подмосковье завели дело после попытки похищения восьмилетней девочки
В Подмосковье завели дело после попытки похищения восьмилетней девочки
Дело завели после попытки похищения восьмилетней девочки в Балашихе, следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщила... РИА Новости, 03.10.2025
В Подмосковье завели дело после попытки похищения восьмилетней девочки

СК завел дело после попытки похищения 8-летней девочки в Балашихе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Дело завели после попытки похищения восьмилетней девочки в Балашихе, следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным правоохранителей, в среду подозреваемый, увидев одиноко стоящую восьмилетнюю девочку, схватил ее за руку и начал уводить в неизвестном направлении, действия злоумышленника были пресечены очевидцем. Как отмечала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, видеозапись инцидента вызвала большой резонанс в соцсетях.
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по подозрению в похищении восьмилетней девочки задержан мужчина 1985 года рождения (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ)... В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - сказала Врадий.
Она добавила, что следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изучена видеозапись, запечатлевшая момент преступления, проведены обыск по месту жительства подозреваемого и допросы.
