В Подмосковье завели дело после попытки похищения восьмилетней девочки

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Дело завели после попытки похищения восьмилетней девочки в Балашихе, следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

Она добавила, что следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изучена видеозапись, запечатлевшая момент преступления, проведены обыск по месту жительства подозреваемого и допросы.