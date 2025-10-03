В Подмосковье завели дело после попытки похищения восьмилетней девочки

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Дело завели после попытки похищения восьмилетней девочки в Балашихе, следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным правоохранителей, в среду подозреваемый, увидев одиноко стоящую восьмилетнюю девочку, схватил ее за руку и начал уводить в неизвестном направлении, действия злоумышленника были пресечены очевидцем. Как отмечала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, видеозапись инцидента вызвала большой резонанс в соцсетях.
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по подозрению в похищении восьмилетней девочки задержан мужчина 1985 года рождения (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ)... В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - сказала Врадий.
Она добавила, что следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изучена видеозапись, запечатлевшая момент преступления, проведены обыск по месту жительства подозреваемого и допросы.