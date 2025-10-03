Рейтинг@Mail.ru
Оборот онлайн-торговли в столице вырос на 17% с января по июль - РИА Новости, 03.10.2025
09:05 03.10.2025
Оборот онлайн-торговли в столице вырос на 17% с января по июль
Оборот онлайн-торговли в столице вырос на 17% с января по июль - РИА Новости, 03.10.2025
Оборот онлайн-торговли в столице вырос на 17% с января по июль
За первые семь месяцев текущего года оборот онлайн-торговли в столице составил 1,1 триллиона рублей, увеличившись почти на 17%, если сравнивать с таким же... РИА Новости, 03.10.2025
москва, мария багреева, департамент экономической политики и развития, твой бизнес – новости
Москва, Мария Багреева, Департамент экономической политики и развития, Твой бизнес – новости
Оборот онлайн-торговли в столице вырос на 17% с января по июль

Мария Багреева: оборот онлайн-торговли в столице за 7 месяцев вырос на 17%

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. За первые семь месяцев текущего года оборот онлайн-торговли в столице составил 1,1 триллиона рублей, увеличившись почти на 17%, если сравнивать с таким же периодом 2024 года в сопоставимых ценах, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Как уточнила заммэра, в сфере онлайн-продаж в Москве по-прежнему наблюдается рост потребительского спроса, который стимулирует дальнейшее развитие инфраструктуры магазинов и маркетплейсов и расширение сервисов доставки.
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Доля свободных офисов в столице во II квартале осталась на низком уровне
26 сентября, 09:00
"Росту электронной коммерции также способствует активное внедрение инструментов финтеха: технологии искусственного интеллекта помогают точнее анализировать предпочтения покупателей и улучшать качество обслуживания. Онлайн-торговля формирует новые возможности для предпринимательства, стимулирует цифровую трансформацию бизнеса и улучшает доступность широкого ассортимента товаров для жителей города. За семь месяцев этого года объем онлайн-продаж в Москве достиг 1,1 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах почти на 17% больше, чем годом ранее", - сказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.
Заммэра уточнила, что доля электронной коммерции в общем обороте торговли столицы составляет 24,5%. Данный показатель на 3,9 процентного пункта выше, чем было в конце июля 2024 года.
Почти 30% в структуре онлайн-торговли принадлежит продовольственной сфере. Доля этой индустрии в структуре онлайн-продаж за первые семь месяцев текущего года выросла на пять процентных пунктов, а оборот вырос на 33,6% – до 309,6 миллиарда рублей.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в топ-3 лидеров по объему онлайн-продаж еще вошли мебель и товары для дома. На указанные сферы приходится почти 16% рынка (166,7 миллиарда рублей). Кроме того, в тройку входит сфера одежды и обуви (доля составляет примерно 13%). Обороты в данных сферах за год увеличились на 34,8 и 20,3% соответственно.
Еще за семь месяцев текущего года хороший рост в онлайн-торговле показали: цифровые подписки, приложения, игры, музыка, обучающие курсы, электронные книги. Объем продаж данной сферы увеличился на 43%, до 49,1 миллиарда рублей. Интернет-магазины ювелирных изделий и часов нарастили выручку на 24%, до 11,9 миллиарда рублей.
Ранее Багреева сообщала, что объем платных услуг населению в столице за первые шесть месяцев текущего года достиг 2,2 триллиона рублей, рост в сопоставимых ценах за этот период составил 2,2%, если сравнивать показатель с таким же периодом 2024 года.
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Красноярский край присоединился к московскому Порталу поставщиков
17 сентября, 09:15
 
МоскваМария БагрееваДепартамент экономической политики и развитияТвой бизнес – новости
 
 
