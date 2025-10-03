Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина рассказала Совету законодателей России о достижениях региона - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
11:34 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/babushkina-2046133411.html
Бабушкина рассказала Совету законодателей России о достижениях региона
Бабушкина рассказала Совету законодателей России о достижениях региона - РИА Новости, 03.10.2025
Бабушкина рассказала Совету законодателей России о достижениях региона
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в режиме видеоконференции презентовала опыт региона по реализации госпрограмм... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T11:34:00+03:00
2025-10-03T11:34:00+03:00
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046132132_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_6bf358d60bb7e4cf5e6cb0482a0881f6.jpg
https://ria.ru/20250929/babushkina-2045125479.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046132132_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_12d59f38e1c77cf3ea674191f38fadea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловская область, людмила бабушкина
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина
Бабушкина рассказала Совету законодателей России о достижениях региона

Людмила Бабушкина рассказала Совету законодателей РФ о достижениях региона

© Фото : пресс-служба Заксобрания Свердловской областиПредседатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : пресс-служба Заксобрания Свердловской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в режиме видеоконференции презентовала опыт региона по реализации госпрограмм научно-технического развития на заседании комиссии Совета законодателей России по образованию и науке, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Бабушкина отметила, что в Свердловской области накоплен опыт по формированию инфраструктуры и среды для инноваций, подготовке кадров и разработке механизмов внедрения отечественных разработок в производство.
"Свердловская область является одним из крупнейших промышленных центров Российской Федерации и обладает высоким научным потенциалом. В условиях современных вызовов особенно важно эффективное и комплексное взаимодействие в сфере научно-технической и инновационной деятельности, раскрытие интеллектуального и творческого потенциала молодежи, повышение престижа профессий ученого и инженера. Развитию научной и инновационной деятельности Среднего Урала способствует эффективное законодательство. Приняты ключевые законы о государственной поддержке инвестиционной и инновационной деятельности, технопарках, об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики, о государственно-частном партнерстве", - подчеркнула Бабушкина.
Она добавила, что благодаря этому уральские предприятия эффективно решают задачи импортозамещения и укрепления технологического суверенитета всей страны. Так, за прошедший год в Свердловской области запущено 25 новых промышленных производств.
Особое внимание председатель парламента обратила на системную работу региона по подготовке рабочих и инженерных кадров, напомнив, что действующая программа - "Уральская инженерная школа" - стала основой для создания федерального проекта для подготовки кадров под конкретные запросы экономики – "Профессионалитет", в реализацию которого Свердловская область также включилась одной из первых.
Бабушкина пригласила коллег по Совету законодателей посетить Свердловскую область и оценить проекты научно-технологического развития, опыт реализации мер по поддержке науки и механизмы совершенствования законодательства в данной сфере.
Совет законодателей Российской Федерации – совещательный орган, обеспечивающий взаимодействие между федеральным и региональным уровнями власти. Комиссия по образованию и науке занимается вопросами законодательного обеспечения в этих сферах.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Бабушкина отправила на одобрение кандидатуру на пост детского омбудсмена
29 сентября, 14:10
 
Свердловская областьСвердловская областьЛюдмила Бабушкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала