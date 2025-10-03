Бабушкина рассказала Совету законодателей России о достижениях региона

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в режиме видеоконференции презентовала опыт региона по реализации госпрограмм научно-технического развития на заседании комиссии Совета законодателей России по образованию и науке, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Бабушкина отметила, что в Свердловской области накоплен опыт по формированию инфраструктуры и среды для инноваций, подготовке кадров и разработке механизмов внедрения отечественных разработок в производство.

"Свердловская область является одним из крупнейших промышленных центров Российской Федерации и обладает высоким научным потенциалом. В условиях современных вызовов особенно важно эффективное и комплексное взаимодействие в сфере научно-технической и инновационной деятельности, раскрытие интеллектуального и творческого потенциала молодежи, повышение престижа профессий ученого и инженера. Развитию научной и инновационной деятельности Среднего Урала способствует эффективное законодательство. Приняты ключевые законы о государственной поддержке инвестиционной и инновационной деятельности, технопарках, об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики, о государственно-частном партнерстве", - подчеркнула Бабушкина.

Она добавила, что благодаря этому уральские предприятия эффективно решают задачи импортозамещения и укрепления технологического суверенитета всей страны. Так, за прошедший год в Свердловской области запущено 25 новых промышленных производств.

Особое внимание председатель парламента обратила на системную работу региона по подготовке рабочих и инженерных кадров, напомнив, что действующая программа - "Уральская инженерная школа" - стала основой для создания федерального проекта для подготовки кадров под конкретные запросы экономики – "Профессионалитет", в реализацию которого Свердловская область также включилась одной из первых.

Бабушкина пригласила коллег по Совету законодателей посетить Свердловскую область и оценить проекты научно-технологического развития, опыт реализации мер по поддержке науки и механизмы совершенствования законодательства в данной сфере.