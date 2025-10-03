В Союзе армян России прокомментировали приговор архиепископу Аджапахяну

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Приговор архиепископу Микаэлу Аджапахяну это свидетельство отсутствия в Армении демократии и правосудия, попрание духовно-нравственных норм, он имеет политическую подоплеку, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.

"Борьба против церкви и ее служителей никому не делает чести и ложится несмываемым пятном не только на власть, но и, к сожалению, на все общество", - резюмировал Абрамян.