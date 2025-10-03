https://ria.ru/20251003/armeniya-2046270041.html
В Союзе армян России прокомментировали приговор архиепископу Аджапахяну
Союз армян России: приговор архиепископу Аджапахяну имеет политическую подоплеку
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Приговор архиепископу Микаэлу Аджапахяну это свидетельство отсутствия в Армении демократии и правосудия, попрание духовно-нравственных норм, он имеет политическую подоплеку, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.
"Осуждение на два года главы Ширакской епархии ААЦ архиепископа Аджапахяна - еще одно свидетельство отсутствия в Армении
демократии и справедливого правосудия, и является попранием всех духовно-нравственных норм. Очевидно, что решение суда за несколько месяцев до парламентских выборов имеет политическую подоплеку и связано с популярностью в народе принципиального и патриотичного архиепископа", - заявил РИА Новости Абрамян
.
Он напомнил, что в свое время осужденный архиепископ отказался служить панихиду в присутствии премьер-министра страны Никола Пашиняна
, тем самым выразив свое отношение к политике последнего, в том числе и в отношении церкви.
"Борьба против церкви и ее служителей никому не делает чести и ложится несмываемым пятном не только на власть, но и, к сожалению, на все общество", - резюмировал Абрамян.
Ранее суд в Ереване
приговорил архиепископа Микаэла Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призыве к захвату власти.