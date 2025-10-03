Рейтинг@Mail.ru
В Союзе армян России прокомментировали приговор архиепископу Аджапахяну
19:20 03.10.2025 (обновлено: 20:56 03.10.2025)
В Союзе армян России прокомментировали приговор архиепископу Аджапахяну
В Союзе армян России прокомментировали приговор архиепископу Аджапахяну - РИА Новости, 03.10.2025
В Союзе армян России прокомментировали приговор архиепископу Аджапахяну
Приговор архиепископу Микаэлу Аджапахяну это свидетельство отсутствия в Армении демократии и правосудия, попрание духовно-нравственных норм, он имеет... РИА Новости, 03.10.2025
в мире
армения
россия
ереван
ара абрамян
никол пашинян
в мире, армения, россия, ереван, ара абрамян, никол пашинян
В мире, Армения, Россия, Ереван, Ара Абрамян, Никол Пашинян
В Союзе армян России прокомментировали приговор архиепископу Аджапахяну

Союз армян России: приговор архиепископу Аджапахяну имеет политическую подоплеку

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян во время оглашения приговора в зале суда в Ереване
Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян во время оглашения приговора в зале суда в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Приговор архиепископу Микаэлу Аджапахяну это свидетельство отсутствия в Армении демократии и правосудия, попрание духовно-нравственных норм, он имеет политическую подоплеку, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.
"Осуждение на два года главы Ширакской епархии ААЦ архиепископа Аджапахяна - еще одно свидетельство отсутствия в Армении демократии и справедливого правосудия, и является попранием всех духовно-нравственных норм. Очевидно, что решение суда за несколько месяцев до парламентских выборов имеет политическую подоплеку и связано с популярностью в народе принципиального и патриотичного архиепископа", - заявил РИА Новости Абрамян.
Он напомнил, что в свое время осужденный архиепископ отказался служить панихиду в присутствии премьер-министра страны Никола Пашиняна, тем самым выразив свое отношение к политике последнего, в том числе и в отношении церкви.
"Борьба против церкви и ее служителей никому не делает чести и ложится несмываемым пятном не только на власть, но и, к сожалению, на все общество", - резюмировал Абрамян.
Ранее суд в Ереване приговорил архиепископа Микаэла Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призыве к захвату власти.
Архиепископ Микаэл Аджапанян - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Архиепископ Аджапахян отверг обвинения СК Армении
15 августа, 16:36
 
