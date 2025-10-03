https://ria.ru/20251003/argentina-2046065439.html
На севере Аргентины произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Аргентины, сообщил национальный сейсмологический институт. РИА Новости, 03.10.2025
