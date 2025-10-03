Рейтинг@Mail.ru
Анохин: еще пять "земских учителей" устроились в школы Смоленской области - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:40 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/anokhin-2046272654.html
Анохин: еще пять "земских учителей" устроились в школы Смоленской области
Анохин: еще пять "земских учителей" устроились в школы Смоленской области - РИА Новости, 03.10.2025
Анохин: еще пять "земских учителей" устроились в школы Смоленской области
Пять педагогов стали участниками программы "Земский учитель" и будут преподавать в школах муниципалитетов Смоленской области, сообщил глава региона Василий... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T19:40:00+03:00
2025-10-03T19:40:00+03:00
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_0:121:1800:1135_1920x0_80_0_0_9a9ea8c79495fe09216d900744503835.jpg
https://ria.ru/20250226/nabor-2001662888.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_142:0:1758:1212_1920x0_80_0_0_a0f0c12ea4cf6c66f7e640c643cab31e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: еще пять "земских учителей" устроились в школы Смоленской области

Анохин: в школы Смоленщины трудоустроились пять "земских учителей"

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пять педагогов стали участниками программы "Земский учитель" и будут преподавать в школах муниципалитетов Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин.
Три учителя математики будут преподавать в Стабенской средней школе Смоленского муниципального округа, в школе №8 в Сафонове и в школе №10 в Рославле. В среднюю школу №2 в Починке трудоустроился учитель биологии, а в Кардымовскую среднюю школу имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова — преподаватель английского языка. Каждый из них получит единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.
Анохин отметил, что программа "Земский учитель" реализуется в регионе на протяжении пяти лет по поручению президента России Владимира Путина. Ее участниками в Смоленской области стали 26 учителей. Они ведут уроки в школах Ельнинского, Глинковского, Краснинского, Новодугинского, Руднянского, Смоленского, Шумячского, Холм-Жирковского, Темкинского, Ярцевского муниципальных округов и города Десногорск.
Помимо этого, в регионе реализуются программы "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер".
"Мы поддерживаем молодых профессионалов, создаем комфортные условия для работы и жизни, помогая им успешно адаптироваться и развивать свои навыки. Для этого организуем целевое обучение, поддерживаем целевиков в студенческие годы, помогаем приобрести или построить жилье, предоставляем служебные квартиры", – написал Анохин в своем канале в мессенджере MAX.
Василий Анохин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Смоленской области открыт набор в программу "Земский учитель"
26 февраля, 11:10
 
Смоленская областьВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала