Анохин: еще пять "земских учителей" устроились в школы Смоленской области

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пять педагогов стали участниками программы "Земский учитель" и будут преподавать в школах муниципалитетов Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин.

Три учителя математики будут преподавать в Стабенской средней школе Смоленского муниципального округа, в школе №8 в Сафонове и в школе №10 в Рославле. В среднюю школу №2 в Починке трудоустроился учитель биологии, а в Кардымовскую среднюю школу имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова — преподаватель английского языка. Каждый из них получит единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.

Анохин отметил, что программа "Земский учитель" реализуется в регионе на протяжении пяти лет по поручению президента России Владимира Путина. Ее участниками в Смоленской области стали 26 учителей. Они ведут уроки в школах Ельнинского, Глинковского, Краснинского, Новодугинского, Руднянского, Смоленского, Шумячского, Холм-Жирковского, Темкинского, Ярцевского муниципальных округов и города Десногорск.

Помимо этого, в регионе реализуются программы "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер".