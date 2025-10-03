https://ria.ru/20251003/anokhin-2046272654.html
Анохин: еще пять "земских учителей" устроились в школы Смоленской области
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пять педагогов стали участниками программы "Земский учитель" и будут преподавать в школах муниципалитетов Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин.
Три учителя математики будут преподавать в Стабенской средней школе Смоленского муниципального округа, в школе №8 в Сафонове и в школе №10 в Рославле. В среднюю школу №2 в Починке трудоустроился учитель биологии, а в Кардымовскую среднюю школу имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова — преподаватель английского языка. Каждый из них получит единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.
Анохин отметил, что программа "Земский учитель" реализуется в регионе на протяжении пяти лет по поручению президента России Владимира Путина. Ее участниками в Смоленской области стали 26 учителей. Они ведут уроки в школах Ельнинского, Глинковского, Краснинского, Новодугинского, Руднянского, Смоленского, Шумячского, Холм-Жирковского, Темкинского, Ярцевского муниципальных округов и города Десногорск.
Помимо этого, в регионе реализуются программы "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер".
"Мы поддерживаем молодых профессионалов, создаем комфортные условия для работы и жизни, помогая им успешно адаптироваться и развивать свои навыки. Для этого организуем целевое обучение, поддерживаем целевиков в студенческие годы, помогаем приобрести или построить жилье, предоставляем служебные квартиры", – написал Анохин в своем канале в мессенджере MAX.