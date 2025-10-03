https://ria.ru/20251003/aeroport-2046171240.html
Аэропорт в Оренбурге возобновил работу после снятия ограничений
Аэропорт в Оренбурге возобновил работу после снятия ограничений - РИА Новости, 03.10.2025
Аэропорт в Оренбурге возобновил работу после снятия ограничений
Режим воздушных ограничений в аэропорту Оренбурга снят, но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, сообщил губернатор Оренбургской области в своем... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:11:00+03:00
2025-10-03T14:11:00+03:00
2025-10-03T14:11:00+03:00
безопасность
оренбург
оренбургская область
орск
евгений солнцев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2013978845_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_f64b16fe542c861e9c99b6f62d150571.jpg
https://ria.ru/20251003/irkutsk-2046090616.html
оренбург
оренбургская область
орск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2013978845_20:0:1261:931_1920x0_80_0_0_4e1bb24d7dbdc5cfd1c5688e685939ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, оренбург, оренбургская область, орск, евгений солнцев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Оренбург, Оренбургская область, Орск, Евгений Солнцев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Аэропорт в Оренбурге возобновил работу после снятия ограничений
Аэропорт в Оренбурге возобновил работу после снятия воздушных ограничений