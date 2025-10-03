Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт в Оренбурге возобновил работу после снятия ограничений - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/aeroport-2046171240.html
Аэропорт в Оренбурге возобновил работу после снятия ограничений
Аэропорт в Оренбурге возобновил работу после снятия ограничений - РИА Новости, 03.10.2025
Аэропорт в Оренбурге возобновил работу после снятия ограничений
Режим воздушных ограничений в аэропорту Оренбурга снят, но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, сообщил губернатор Оренбургской области в своем... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:11:00+03:00
2025-10-03T14:11:00+03:00
безопасность
оренбург
оренбургская область
орск
евгений солнцев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2013978845_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_f64b16fe542c861e9c99b6f62d150571.jpg
https://ria.ru/20251003/irkutsk-2046090616.html
оренбург
оренбургская область
орск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2013978845_20:0:1261:931_1920x0_80_0_0_4e1bb24d7dbdc5cfd1c5688e685939ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, оренбург, оренбургская область, орск, евгений солнцев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Оренбург, Оренбургская область, Орск, Евгений Солнцев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Аэропорт в Оренбурге возобновил работу после снятия ограничений

Аэропорт в Оренбурге возобновил работу после снятия воздушных ограничений

© Ростех/TelegramРоссийский самолет
Российский самолет - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Ростех/Telegram
Российский самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 3 окт - РИА Новости. Режим воздушных ограничений в аэропорту Оренбурга снят, но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, сообщил губернатор Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"Режим воздушных ограничений – план "Ковёр" – снят. Аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал Солнцев.
Росавиация сообщала о введении ограничений на прилет и вылет в оренбургском аэропорту. Авиаузел сообщал, что два рейса, летевшие в Оренбург, направлены на запасной аэродром, несколько рейсов задерживаются.
Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщал, что вражеские беспилотники предприняли попытку атаки на один из промышленных объектов региона. Пострадавших среди населения нет, технологические процессы завода не нарушены, отмечал глава области. Он не уточнял, какой именно завод был атакован БПЛА.
Мэр оренбургского Орска Артем Воробьев сообщал, что в городе работают силы Минобороны РФ. Он призывал горожан не выходить на улицу и не подходить к окнам.
Самолет, вылетавший из Иркутска в Москву, вернулся на место стоянки из-за технической неисправности - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Самолет в Иркутске при разгоне в аэропорту прервал вылет
Вчера, 07:50
 
БезопасностьОренбургОренбургская областьОрскЕвгений СолнцевФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала