05:42 03.10.2025 (обновлено: 05:53 03.10.2025)
В аэропортах Сочи и Геленджика сняли временные ограничения
В аэропортах Сочи и Геленджика сняли временные ограничения
В аэропортах Сочи и Геленджика сняли временные ограничения

В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Пассажиры в аэропорту Геленджика
Пассажиры в аэропорту Геленджика. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Аэропорты: Сочи,️ Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
Кореняко уточнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.
