В аэропортах Сочи и Геленджика сняли временные ограничения
В аэропортах Сочи и Геленджика сняли временные ограничения - РИА Новости, 03.10.2025
В аэропортах Сочи и Геленджика сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T05:42:00+03:00
сочи
геленджик
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
артем кореняко
