Сейсмологи зарегистрировали ощутимое землетрясение у Северо-Курильска
Сейсмологи зарегистрировали ощутимое землетрясение у Северо-Курильска
Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в ночь на четверг в районе северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 02.10.2025
