МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Коррупция Владимира Зеленского и его окружения привела к ужасным последствиям наводнения в Одессе, такое мнение выразил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
"Масштабные наводнения в Одессе, Украина. В Интернете Зеленский и его жуликоватая клика соболезнуют. На самом деле, его коррумпированное правительство проигнорировало инфраструктурные потребности по всей Украине. Деньги, выделенные на противопаводковые работы, давно разворованы. Как и все остальное", — написал он.
Во вторник мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. Уже в среду в госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявили, что из-за непогоды погибли девять человек. Позже вице-премьер страны Алексей Кулеба сообщил, что число погибших увеличилось до десяти.
26 сентября, 00:55