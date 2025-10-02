Рейтинг@Mail.ru
Журналист набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
01:13 02.10.2025 (обновлено: 03:11 02.10.2025)
Журналист набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
Журналист набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
в мире, одесса, украина, владимир зеленский, чей боуз, геннадий труханов
В мире, Одесса, Украина, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Геннадий Труханов
Журналист набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Коррупция Владимира Зеленского и его окружения привела к ужасным последствиям наводнения в Одессе, такое мнение выразил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
"Масштабные наводнения в Одессе, Украина. В Интернете Зеленский и его жуликоватая клика соболезнуют. На самом деле, его коррумпированное правительство проигнорировало инфраструктурные потребности по всей Украине. Деньги, выделенные на противопаводковые работы, давно разворованы. Как и все остальное", — написал он.
Во вторник мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. Уже в среду в госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявили, что из-за непогоды погибли девять человек. Позже вице-премьер страны Алексей Кулеба сообщил, что число погибших увеличилось до десяти.
Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Журналист высмеял обувь Зеленского на Генассамблее ООН
В миреОдессаУкраинаВладимир ЗеленскийЧей БоузГеннадий Труханов
 
 
