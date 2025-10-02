В МИД отреагировали на заявление Туска о конфликте с Россией

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В заявлении премьер-министр Польши Дональда Туска о том, что с Россией идет конфликт "нового типа", нет ничего нового, так как Варшава всегда моделировала ситуацию на Украине для конфронтации с Россией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я не вижу в нем (в заявлении Туска – ред.) ничего нового, мне кажется, это просто констатация факта. Единственное, что меня не устраивает, что они ее "не хотели". А кто же ее хотел, если ситуацией на Украине Варшава занималась последние десятилетия?... Регулярно Варшава на всех уровнях во всех смыслах занималась моделированием ситуации на Украине ровно для того, чтобы использовать ее для будущего и нарастающего противостояния с Россией", - заявила она в ходе брифинга по вопросам внешней политики.
Представитель МИД РФ отметила, что не всегда Польша действовала в этом плане в одиночку, однако сомнений в том, что роль Варшавы была одной из лидирующих, нет.
"Они раскачивали ситуацию на Украине, провоцировали кризис, готовили у себя на территории боевиков для майданов, влияли на принятие внутриполитических и внешнеполитических решений Украины, занимались доставкой политических концептов и их внедрений на территории Украины, не замечали наши предупреждения, финансировали и продолжают финансировать ведение киевским режимом войны нового типа", - добавила Захарова.
Представитель российского МИД считает, что Запад хотел этой войны, но изначально рассчитывал на другой исход, поэтому теперь вынужден оправдываться.
В сентябре премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе варшавского форума безопасности заявил, что страны Запада должны признать, что против России ведется война "нового типа", которую они "не хотели".
