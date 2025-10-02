В МИД отреагировали на заявление Туска о конфликте с Россией

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В заявлении премьер-министр Польши Дональда Туска о том, что с Россией идет конфликт "нового типа", нет ничего нового, так как Варшава всегда моделировала ситуацию на Украине для конфронтации с Россией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.