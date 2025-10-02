https://ria.ru/20251002/zayavki-2046018290.html

Прием заявок на Национальную премию "Приоритет-2025" начался

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Открыт прием заявок на Национальную премию в области промышленных технологий "Приоритет-2025", номинантов 2-го шорт-листа объявят 16 октября, а конкурсные мероприятия пройдут до ноября, сообщает пресс-служба премии. Заявки принимаются на сайте конкурса. Победителей наградят на торжественной церемонии, которая состоится 25 ноября в Москве в Общественной палате России. В этом году открыты 36 номинаций в различных отраслях промышленности. Принять участие могут организации-разработчики передовых технологий, предприятия, внедрившие их, компании и агентства, достигшие успехов в их продвижении. Конкурс проводится в 11-й раз, ежегодно с 2015 года, когда была поставлена задача создать постоянную площадку для выявления и поощрения предприятий страны, достигших наибольших успехов в области импортозамещения, обеспечить им высокий медийный охват и общественный интерес. В пресс-центре премии указали, что в этом году учреждена номинация "Приоритет-Персона", которая будет вручаться за личный вклад в развитие отрасли либо за успешную реализацию проектов в определенной сфере. "Все эти годы ключевой целью премии является отбор лучших действующих проектов во всех ключевых отраслях экономики нашей страны, обеспечивающих повышение конкурентоспособности отечественной продукции, позволяющих работать эффективнее и добиваться результатов значительно быстрее", — рассказал директор Национальной премии "Приоритет-2025" Евгений Пинаев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что с каждым годом число таких проектов увеличивается, что говорит о росте внедренных технологических инноваций на российских предприятиях и о создании все большего количества импортозамещающих не только аналогов различных товаров и услуг, но и уникальных технологичных решений на внутреннем рынке. В прошлом году лауреатами стали 37 компаний, представившие самые актуальные проекты по программе технологической модернизации производства и ее значимости в практическом применении. Конкурс 2025 года предполагает коммуникационную поддержку проектов номинантов на сайте премии, аккаунтах конкурса в социальных сетях и отраслевых ресурсах информационных партнеров. Традиционный День открытых презентаций состоялся 30 сентября, когда номинанты первого отборочного этапа продемонстрировали свои проекты Экспертному совету премии. Второй День открытых презентаций запланирован на начало ноября.

