Защита отца Волкова* пока не решила, обжалует ли приговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Защита Михаила Волкова (отец иноагента Леонида Волкова*), обвиняемого в финансировании экстремистской организации, решит, обжаловать ли приговор, после его изучения, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Бушмаков.

Кировский районный суд Екатеринбурга сегодня приговорил Волкова-старшего, обвиняемого в финансировании ФБК** (организация признана в России экстремистской и ликвидирована), к штрафу в 300 тысяч рублей. Гособвинитель просил о вдвое большем штрафе.

"Обжаловать приговор будем или нет, пока непонятно, нужно его изучить", - сказал адвокат.

Бушмаков пояснил, что просил суд освободить Волкова-старшего от наказания, потому что тот "самостоятельно отключился от этих донатов" и "сам пресёк своё преступление", а это по примечанию к статье 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности, организации) является основанием к освобождению от ответственности.

Бушмаков рассказал, что защита в принципе довольна приговором. "Видимо, судья учла какие-то смягчающие обстоятельства", - отметил он, добавив, что вызывает вопросы решение об уничтожении телефона жены Михаила Волкова, который суд счел орудием совершения преступления.

Как сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, Михаил Волков сделал два доната по тысяче рублей, свою вину он признал и на стадии предварительного расследования, и на одном из судебных заседаний. По части 1 статьи 282.3 УК РФ ему грозило максимальное наказание от 3 до 8 лет колонии.

Волков-старший был задержан утром 3 апреля в Екатеринбурге, позднее ему избрали подписку о невыезде. В пресс-службе Уральского федерального университета сообщали, что профессор Волков с 19 февраля "перестал быть сотрудником" вуза.

* Признан в России иноагентом