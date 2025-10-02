Рейтинг@Mail.ru
Защита отца Волкова* пока не решила, обжалует ли приговор - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/zaschita--2045906226.html
Защита отца Волкова* пока не решила, обжалует ли приговор
Защита отца Волкова* пока не решила, обжалует ли приговор - РИА Новости, 02.10.2025
Защита отца Волкова* пока не решила, обжалует ли приговор
Защита Михаила Волкова (отец иноагента Леонида Волкова*), обвиняемого в финансировании экстремистской организации, решит, обжаловать ли приговор, после его... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:27:00+03:00
2025-10-02T16:27:00+03:00
россия
екатеринбург
свердловская область
леонид волков
фонд борьбы с коррупцией
уральский федеральный университет
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20250930/inoagent-2045285213.html
https://ria.ru/20250929/sud-2045256861.html
россия
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, екатеринбург, свердловская область, леонид волков, фонд борьбы с коррупцией, уральский федеральный университет, общество
Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Леонид Волков, Фонд борьбы с коррупцией, Уральский федеральный университет, Общество
Защита отца Волкова* пока не решила, обжалует ли приговор

Защита отца иноагента Волкова Михаила пока не решила, обжалует ли приговор

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Защита Михаила Волкова (отец иноагента Леонида Волкова*), обвиняемого в финансировании экстремистской организации, решит, обжаловать ли приговор, после его изучения, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Бушмаков.
Кировский районный суд Екатеринбурга сегодня приговорил Волкова-старшего, обвиняемого в финансировании ФБК** (организация признана в России экстремистской и ликвидирована), к штрафу в 300 тысяч рублей. Гособвинитель просил о вдвое большем штрафе.
Олег Орлов* - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Правозащитник Орлов* оспорил отказ в исключении из реестра иноагентов
30 сентября, 07:20
"Обжаловать приговор будем или нет, пока непонятно, нужно его изучить", - сказал адвокат.
Бушмаков пояснил, что просил суд освободить Волкова-старшего от наказания, потому что тот "самостоятельно отключился от этих донатов" и "сам пресёк своё преступление", а это по примечанию к статье 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности, организации) является основанием к освобождению от ответственности.
Бушмаков рассказал, что защита в принципе довольна приговором. "Видимо, судья учла какие-то смягчающие обстоятельства", - отметил он, добавив, что вызывает вопросы решение об уничтожении телефона жены Михаила Волкова, который суд счел орудием совершения преступления.
Как сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, Михаил Волков сделал два доната по тысяче рублей, свою вину он признал и на стадии предварительного расследования, и на одном из судебных заседаний. По части 1 статьи 282.3 УК РФ ему грозило максимальное наказание от 3 до 8 лет колонии.
Волков-старший был задержан утром 3 апреля в Екатеринбурге, позднее ему избрали подписку о невыезде. В пресс-службе Уральского федерального университета сообщали, что профессор Волков с 19 февраля "перестал быть сотрудником" вуза.
* Признан в России иноагентом
* Признан в России экстремистским и ликвидирован
Суд - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Суд отказался исключить журналистку Лученко* из реестра иноагентов
29 сентября, 23:16
 
РоссияЕкатеринбургСвердловская областьЛеонид ВолковФонд борьбы с коррупциейУральский федеральный университетОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала