Итоги выборов в Молдавии сильнее раскололи общество, заявили в МИД России

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Итоги парламентских выборов в Молдавии ещё сильнее раскололи общество, ситуация в стране - следствие присутствия прозападных сил там, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Прошедшие в Молдавии выборы ещё больше раскололи и без того предельно поляризированное молдавское общество. Молдаване чувствуют себя обманутыми, они не готовы согласиться с накрученными результатами, сторонники оппозиционных сил объявили о непризнании итогов голосования", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова добавила, что 29 сентября патриотический блок Молдавии провёл в центре Кишинёва митинг против фальсификации и направил в ЦИК страны 45 жалоб на нарушения в ходе парламентской гонки.

"Власти Молдавии ответили на это единственным, что у них получается - репрессиями... Ситуация с прошедшими выборами, поствыборная обстановка в этой стране является закономерным следствием политики прозападных сил, которые пришли к власти в ноябре 2020 года", - заключила она.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду , и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%; оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе , тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция.

Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.