Итоги выборов в Молдавии сильнее раскололи общество, заявили в МИД России

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Итоги парламентских выборов в Молдавии ещё сильнее раскололи общество, ситуация в стране - следствие присутствия прозападных сил там, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Прошедшие в Молдавии выборы ещё больше раскололи и без того предельно поляризированное молдавское общество. Молдаване чувствуют себя обманутыми, они не готовы согласиться с накрученными результатами, сторонники оппозиционных сил объявили о непризнании итогов голосования", - сказала она в ходе брифинга.
"Что за победа?" На Западе выразили недоумение после выборов в Молдавии
29 сентября, 17:13
"Власти Молдавии ответили на это единственным, что у них получается - репрессиями... Ситуация с прошедшими выборами, поствыборная обстановка в этой стране является закономерным следствием политики прозападных сил, которые пришли к власти в ноябре 2020 года", - заключила она.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%; оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция.
Украденная победа. Санду лишила Молдавию будущего
29 сентября, 16:55
Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборовоппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч.
Власти Молдавии рано радуются, заявил Додон
29 сентября, 13:00