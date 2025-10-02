Забайкалье получит 40 млн рублей на поддержку и развитие промышленности

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Забайкальский край получит региональную субсидию Минпромторга РФ на поддержку сферы промышленности в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мы заранее подготовили заявку от региона с подробным обоснованием запрашиваемой суммы. Очень рады, что она была быстро одобрена. Денежные средства мы планируем направить на реализацию региональной программы развития промышленности в 2026 году", – пояснила начальник отдела развития промышленности Минэкономразвития Забайкалья Туяна Жаргалова, ее слова приводит пресс-служба.

Она уточнила, что субсидия будет предоставлена на докапитализацию фонда развития промышленности Забайкальского края, а также на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением ими нового российского оборудования.