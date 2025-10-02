https://ria.ru/20251002/vzryv-2046057112.html
В Николаеве прогремели новые взрывы
Очередной взрыв прогремел в Николаеве на юге Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T23:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире, николаев (украина), россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В Николаеве на юге Украины прогремели новые взрывы