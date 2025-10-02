https://ria.ru/20251002/vozvraschenie-2045904963.html
Появились кадры с военными, вернувшимися с подконтрольной Киеву территории
Минобороны РФ показало видеоролик с возвращёнными с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими. РИА Новости, 02.10.2025
185 на 185: группа плененных бойцов ВС РФ вернулась на Родину
Появились кадры с военными, вернувшимися с подконтрольной Киеву территории
