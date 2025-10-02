Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры с военными, вернувшимися с подконтрольной Киеву территории
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 02.10.2025
Появились кадры с военными, вернувшимися с подконтрольной Киеву территории
Минобороны РФ показало видеоролик с возвращёнными с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими. РИА Новости, 02.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
белоруссия
вооруженные силы украины
безопасность
киев
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
стамбул
белоруссия
киев
185 на 185: группа плененных бойцов ВС РФ вернулась на Родину
россия, стамбул, белоруссия, вооруженные силы украины, безопасность, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Киев
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с возвращёнными с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими.
На видео военнослужащие стоят с российскими флагами у автобуса и кричат "Ура!", а затем садятся в него.
"Россия! Россия! Ура! Ура! Ура!" - кричат военнослужащие после посадки в автобус.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, РФ вернула 20 гражданских лиц.
Сначала российских военнослужащих и гражданских доставили на территорию Белоруссии и оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. По возвращении в Россию они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
