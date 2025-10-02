Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о воссоединении детей с родителями
12:37 02.10.2025 (обновлено: 12:40 02.10.2025)
В МИД рассказали о воссоединении детей с родителями
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия делает все для воссоединения детей с их родителями в контексте украинского конфликта, и Владимир Зеленский не может это не знать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В России делается все для возвращения разлученных конфликтом детей к их родным. Такой механизм воссоединения семей давно налажен и успешно работает. Зеленский не может об этом не знать, так как по этому вопросу осуществляются прямые контакты российских уполномоченных лиц с украинской стороной", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
в мире, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия делает все для воссоединения детей с их родителями в контексте украинского конфликта, и Владимир Зеленский не может это не знать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
России делается все для возвращения разлученных конфликтом детей к их родным. Такой механизм воссоединения семей давно налажен и успешно работает. Зеленский не может об этом не знать, так как по этому вопросу осуществляются прямые контакты российских уполномоченных лиц с украинской стороной", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
