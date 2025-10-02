https://ria.ru/20251002/vossoedinenie-2045824762.html
В МИД рассказали о воссоединении детей с родителями
Россия делает все для воссоединения детей с их родителями в контексте украинского конфликта, и Владимир Зеленский не может это не знать, заявила официальный... РИА Новости, 02.10.2025
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия делает все для воссоединения детей с их родителями в контексте украинского конфликта, и Владимир Зеленский не может это не знать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В России делается все для возвращения разлученных конфликтом детей к их родным. Такой механизм воссоединения семей давно налажен и успешно работает. Зеленский не может об этом не знать, так как по этому вопросу осуществляются прямые контакты российских уполномоченных лиц с украинской стороной", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
