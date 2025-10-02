Диспетчерская "Химкинского водоканала" заработала по новому стандарту

https://ria.ru/20251002/vodokanal-2045917956.html

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Единый диспетчерский центр "Химкинского водоканала" заработал по новому региональному стандарту, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В Подмосковье в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных" реализуется трансформация аварийно-диспетчерских служб всех муниципальных ресурсоснабжающих организаций (РСО). На сегодняшний день на новый формат перешли 52 РСО, в работе еще 10. Их обновление планируют завершить к середине октября. Единый стандарт разработан на основе успешной практики "Мособлгаза" и предполагает техническое перевооружение аварийных бригад и диспетчерских служб, создание единого центра управления и многое другое. Губернатор региона Андрей Воробьев приехал в Единый диспетчерский центр "Химкинского водоканала" и пообщался с сотрудниками. "В Подмосковье реализуется большая программа модернизации и тепло-, и водо-, и энергоснабжения. Мы везде устанавливаем цифровые датчики, чтобы владеть оперативной информацией. Это позволяет не терять время и при первом сигнале, благодаря вам (прим. ред. - диспетчерам), направлять оснащенную аварийную службу на место. Спасибо за работу, я очень надеюсь, что с вашим участием мы будем и дальше продвигаться. Для нас очень важно, чтобы диспетчерская работала в максимально современном формате. И самое главное, конечно, наличие аварийных бригад со всем необходимым. Чтобы был штат работников, который позволяет реагировать быстро и профессионально", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Так, "Химкинский водоканал" обслуживает 20 водозаборных узлов (ВЗУ), 21 водопроводную насосную станцию (ВНС), 59 канализационных станций (КНС), а также более 450 километров сетей водоснабжения и более 300 километров – водоотведения. В рамках трансформации диспетчерскую оснастили современной техникой, а также установили датчики на ключевых объектах – всех 20 ВЗУ округа. Они выведены на цифровую панель, где в режиме реального времени отображаются критически важные параметры. За ними круглосуточно наблюдают диспетчеры. Еще предусмотрена система предупредительного и аварийного оповещения о неполадках. Датчики позволяет сократить время устранения аварий в общей сложности на 20%. Подключение ВНС и КНС ведется поэтапно – сейчас датчиками оснастили пять и 29 сооружений соответственно, полностью завершить работы в планах в 2026 году. Это позволит создать единый цифровой контур мониторинга и обеспечить полный контроль за всей инженерной инфраструктурой. Кроме того, пункт оснащен модулем мониторинга транспорта, благодаря чему можно оптимизировать рабочее время аварийных бригад, отслеживать выезды. По словам генерального директора ОАО "Химкинский водоканал" Виктора Голомзина, поступающие заявки диспетчеры регистрируют и обрабатывают в информационной системе. Данные автоматически попадают на планшеты мастеров. Соответственно, они оперативно все получают, видят комментарии диспетчера. Затем, после выполнения работ – подгружают туда информацию, фотоотчет и закрывают обращение. Таким образом, необходимость в телефонных звонках отпала, скорость реагирования увеличилась. В сообщении, которое поступает на планшет мастера, есть вся нужная информация: адрес, суть проблемы, срочность, комментарии диспетчера и данные по объекту. В постоянной готовности пять мобильных аварийных бригад. Также парк уже пополнили новой каналопромывочной машиной КО-514. До конца года в планах поставить еще одну, а также два илососа для очистки сетей и три автомобиля-мастерских на базе ГАЗон Next. С 2023 года в городском округе Химки реализуется трехлетняя инвестиционная программа модернизации теплоснабжения. Так, в этом году совместно с "ТСК Мосэнерго" обновили более 21 километра сетей, автоматизировали котельные (установлен 91 датчик). До 2026 года планируется дооснастить устройствами плавного пуска 33 центральных тепловых пункта. Всего за три года по инвестпрограмме отремонтировали 77 участков сетей протяженностью более 54 километра, провели модернизацию 13 центральных тепловых пунктов.

