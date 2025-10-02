Рейтинг@Mail.ru
Диспетчерская "Химкинского водоканала" заработала по новому стандарту - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:51 02.10.2025 (обновлено: 17:59 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/vodokanal-2045917956.html
Диспетчерская "Химкинского водоканала" заработала по новому стандарту
Диспетчерская "Химкинского водоканала" заработала по новому стандарту - РИА Новости, 02.10.2025
Диспетчерская "Химкинского водоканала" заработала по новому стандарту
Единый диспетчерский центр "Химкинского водоканала" заработал по новому региональному стандарту, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:51:00+03:00
2025-10-02T17:59:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
химки (городской округ в московской области)
андрей воробьев
мособлгаз
группа газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045916585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbe5bf3c420056045402eda8bc8cfa68.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Единый диспетчерский центр "Химкинского водоканала" заработал по новому региональному стандарту, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В Подмосковье в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных" реализуется трансформация аварийно-диспетчерских служб всех муниципальных ресурсоснабжающих организаций (РСО). На сегодняшний день на новый формат перешли 52 РСО, в работе еще 10. Их обновление планируют завершить к середине октября. Единый стандарт разработан на основе успешной практики "Мособлгаза" и предполагает техническое перевооружение аварийных бригад и диспетчерских служб, создание единого центра управления и многое другое. Губернатор региона Андрей Воробьев приехал в Единый диспетчерский центр "Химкинского водоканала" и пообщался с сотрудниками. "В Подмосковье реализуется большая программа модернизации и тепло-, и водо-, и энергоснабжения. Мы везде устанавливаем цифровые датчики, чтобы владеть оперативной информацией. Это позволяет не терять время и при первом сигнале, благодаря вам (прим. ред. - диспетчерам), направлять оснащенную аварийную службу на место. Спасибо за работу, я очень надеюсь, что с вашим участием мы будем и дальше продвигаться. Для нас очень важно, чтобы диспетчерская работала в максимально современном формате. И самое главное, конечно, наличие аварийных бригад со всем необходимым. Чтобы был штат работников, который позволяет реагировать быстро и профессионально", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Так, "Химкинский водоканал" обслуживает 20 водозаборных узлов (ВЗУ), 21 водопроводную насосную станцию (ВНС), 59 канализационных станций (КНС), а также более 450 километров сетей водоснабжения и более 300 километров – водоотведения. В рамках трансформации диспетчерскую оснастили современной техникой, а также установили датчики на ключевых объектах – всех 20 ВЗУ округа. Они выведены на цифровую панель, где в режиме реального времени отображаются критически важные параметры. За ними круглосуточно наблюдают диспетчеры. Еще предусмотрена система предупредительного и аварийного оповещения о неполадках. Датчики позволяет сократить время устранения аварий в общей сложности на 20%. Подключение ВНС и КНС ведется поэтапно – сейчас датчиками оснастили пять и 29 сооружений соответственно, полностью завершить работы в планах в 2026 году. Это позволит создать единый цифровой контур мониторинга и обеспечить полный контроль за всей инженерной инфраструктурой. Кроме того, пункт оснащен модулем мониторинга транспорта, благодаря чему можно оптимизировать рабочее время аварийных бригад, отслеживать выезды. По словам генерального директора ОАО "Химкинский водоканал" Виктора Голомзина, поступающие заявки диспетчеры регистрируют и обрабатывают в информационной системе. Данные автоматически попадают на планшеты мастеров. Соответственно, они оперативно все получают, видят комментарии диспетчера. Затем, после выполнения работ – подгружают туда информацию, фотоотчет и закрывают обращение. Таким образом, необходимость в телефонных звонках отпала, скорость реагирования увеличилась. В сообщении, которое поступает на планшет мастера, есть вся нужная информация: адрес, суть проблемы, срочность, комментарии диспетчера и данные по объекту. В постоянной готовности пять мобильных аварийных бригад. Также парк уже пополнили новой каналопромывочной машиной КО-514. До конца года в планах поставить еще одну, а также два илососа для очистки сетей и три автомобиля-мастерских на базе ГАЗон Next. С 2023 года в городском округе Химки реализуется трехлетняя инвестиционная программа модернизации теплоснабжения. Так, в этом году совместно с "ТСК Мосэнерго" обновили более 21 километра сетей, автоматизировали котельные (установлен 91 датчик). До 2026 года планируется дооснастить устройствами плавного пуска 33 центральных тепловых пункта. Всего за три года по инвестпрограмме отремонтировали 77 участков сетей протяженностью более 54 километра, провели модернизацию 13 центральных тепловых пунктов.
https://ria.ru/20251002/zhil-2045900391.html
https://ria.ru/20251002/shkola-2045876772.html
https://ria.ru/20251002/vorobev-2045868145.html
московская область (подмосковье)
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045916585_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97eab8663fff31bf71dbd1081eb4c137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), химки (городской округ в московской области), андрей воробьев, мособлгаз, группа газ
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Химки (городской округ в Московской области), Андрей Воробьев, Мособлгаз, Группа ГАЗ
Диспетчерская "Химкинского водоканала" заработала по новому стандарту

Диспетчерская "Химкинского водоканала" стала работать по новому регстандарту

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьёв
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Единый диспетчерский центр "Химкинского водоканала" заработал по новому региональному стандарту, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В Подмосковье в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных" реализуется трансформация аварийно-диспетчерских служб всех муниципальных ресурсоснабжающих организаций (РСО). На сегодняшний день на новый формат перешли 52 РСО, в работе еще 10. Их обновление планируют завершить к середине октября.
Частный дом в городе Плёс - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Еще 3 тысячи заявок на перевод дачных домов в жилые и наоборот подали в МО
Вчера, 16:04
Единый стандарт разработан на основе успешной практики "Мособлгаза" и предполагает техническое перевооружение аварийных бригад и диспетчерских служб, создание единого центра управления и многое другое.
Губернатор региона Андрей Воробьев приехал в Единый диспетчерский центр "Химкинского водоканала" и пообщался с сотрудниками.
"В Подмосковье реализуется большая программа модернизации и тепло-, и водо-, и энергоснабжения. Мы везде устанавливаем цифровые датчики, чтобы владеть оперативной информацией. Это позволяет не терять время и при первом сигнале, благодаря вам (прим. ред. - диспетчерам), направлять оснащенную аварийную службу на место. Спасибо за работу, я очень надеюсь, что с вашим участием мы будем и дальше продвигаться. Для нас очень важно, чтобы диспетчерская работала в максимально современном формате. И самое главное, конечно, наличие аварийных бригад со всем необходимым. Чтобы был штат работников, который позволяет реагировать быстро и профессионально", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Так, "Химкинский водоканал" обслуживает 20 водозаборных узлов (ВЗУ), 21 водопроводную насосную станцию (ВНС), 59 канализационных станций (КНС), а также более 450 километров сетей водоснабжения и более 300 километров – водоотведения.
В рамках трансформации диспетчерскую оснастили современной техникой, а также установили датчики на ключевых объектах – всех 20 ВЗУ округа. Они выведены на цифровую панель, где в режиме реального времени отображаются критически важные параметры. За ними круглосуточно наблюдают диспетчеры. Еще предусмотрена система предупредительного и аварийного оповещения о неполадках. Датчики позволяет сократить время устранения аварий в общей сложности на 20%.
Подключение ВНС и КНС ведется поэтапно – сейчас датчиками оснастили пять и 29 сооружений соответственно, полностью завершить работы в планах в 2026 году. Это позволит создать единый цифровой контур мониторинга и обеспечить полный контроль за всей инженерной инфраструктурой.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в обновленной школе №8 в Химках - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Воробьев проверил работу обновленной школы №8 в Химках
Вчера, 15:06
Кроме того, пункт оснащен модулем мониторинга транспорта, благодаря чему можно оптимизировать рабочее время аварийных бригад, отслеживать выезды.
По словам генерального директора ОАО "Химкинский водоканал" Виктора Голомзина, поступающие заявки диспетчеры регистрируют и обрабатывают в информационной системе. Данные автоматически попадают на планшеты мастеров. Соответственно, они оперативно все получают, видят комментарии диспетчера. Затем, после выполнения работ – подгружают туда информацию, фотоотчет и закрывают обращение. Таким образом, необходимость в телефонных звонках отпала, скорость реагирования увеличилась.
В сообщении, которое поступает на планшет мастера, есть вся нужная информация: адрес, суть проблемы, срочность, комментарии диспетчера и данные по объекту. В постоянной готовности пять мобильных аварийных бригад.
Также парк уже пополнили новой каналопромывочной машиной КО-514. До конца года в планах поставить еще одну, а также два илососа для очистки сетей и три автомобиля-мастерских на базе ГАЗон Next.
С 2023 года в городском округе Химки реализуется трехлетняя инвестиционная программа модернизации теплоснабжения. Так, в этом году совместно с "ТСК Мосэнерго" обновили более 21 километра сетей, автоматизировали котельные (установлен 91 датчик). До 2026 года планируется дооснастить устройствами плавного пуска 33 центральных тепловых пункта. Всего за три года по инвестпрограмме отремонтировали 77 участков сетей протяженностью более 54 километра, провели модернизацию 13 центральных тепловых пунктов.
Роддом - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Воробьев: свыше 70 тыс детей рождаются в Подмосковье ежегодно
Вчера, 14:49
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Химки (городской округ в Московской области)Андрей ВоробьевМособлгазГруппа ГАЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала