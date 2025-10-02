В Нацгвардии США ответили на вопрос о последствиях шатдауна

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Отсутствие согласованных Конгрессом США средств на работу федерального правительства и вызванный этим шатдаун не привел к сокращению численности бойцов Национальной гвардии на улицах Вашингтона, заявили корреспонденту РИА Новости военнослужащие в центре американской столицы.

"Нет никаких сокращений", — сообщил агентству один из представителей Нацгвардии.

На вопрос о том, произошли ли в целом какие-то изменения для военнослужащих с момента остановки работы правительства, другой представитель Национальной гвардии ответил, что "все как обычно".

Ранее Блумберг передавал, что войска Национальной гвардии, которые задействовали в Вашингтоне, могут остаться без оплаты в период шатдауна правительства США.

В августе президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил Национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.