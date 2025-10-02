Рейтинг@Mail.ru
В Нацгвардии США ответили на вопрос о последствиях шатдауна
19:59 02.10.2025 (обновлено: 21:17 02.10.2025)
В Нацгвардии США ответили на вопрос о последствиях шатдауна
В Нацгвардии США ответили на вопрос о последствиях шатдауна - РИА Новости, 02.10.2025
В Нацгвардии США ответили на вопрос о последствиях шатдауна
Отсутствие согласованных Конгрессом США средств на работу федерального правительства и вызванный этим шатдаун не привел к сокращению численности бойцов... РИА Новости, 02.10.2025
В Нацгвардии США ответили на вопрос о последствиях шатдауна

Шатдаун не привел к сокращению численности нацгвардейцев в США

Американские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : U.S. Army / Kevin Valentine
Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Отсутствие согласованных Конгрессом США средств на работу федерального правительства и вызванный этим шатдаун не привел к сокращению численности бойцов Национальной гвардии на улицах Вашингтона, заявили корреспонденту РИА Новости военнослужащие в центре американской столицы.
"Нет никаких сокращений", — сообщил агентству один из представителей Нацгвардии.
На вопрос о том, произошли ли в целом какие-то изменения для военнослужащих с момента остановки работы правительства, другой представитель Национальной гвардии ответил, что "все как обычно".
Ранее Блумберг передавал, что войска Национальной гвардии, которые задействовали в Вашингтоне, могут остаться без оплаты в период шатдауна правительства США.
В августе президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил Национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.
Посольство США в России предупредило о последствиях шатдауна
1 октября, 13:59
Посольство США в России предупредило о последствиях шатдауна
