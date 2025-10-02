https://ria.ru/20251002/vashington-2045994600.html
В Нацгвардии США ответили на вопрос о последствиях шатдауна
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Отсутствие согласованных Конгрессом США средств на работу федерального правительства и вызванный этим шатдаун не привел к сокращению численности бойцов Национальной гвардии на улицах Вашингтона, заявили корреспонденту РИА Новости военнослужащие в центре американской столицы.
"Нет никаких сокращений", — сообщил агентству один из представителей Нацгвардии.
На вопрос о том, произошли ли в целом какие-то изменения для военнослужащих с момента остановки работы правительства, другой представитель Национальной гвардии ответил, что "все как обычно".
Ранее Блумберг передавал, что войска Национальной гвардии, которые задействовали в Вашингтоне, могут остаться без оплаты в период шатдауна правительства США.
В августе президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил Национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.