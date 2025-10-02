Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о возможности компромисса между Россией и США - РИА Новости, 02.10.2025
20:26 02.10.2025
Путин заявил о возможности компромисса между Россией и США
Путин заявил о возможности компромисса между Россией и США - РИА Новости, 02.10.2025
Путин заявил о возможности компромисса между Россией и США
Варианты решения противоречий между Россией и США возможны, сказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 02.10.2025
Путин заявил о возможности компромисса между Россией и США

Путин считает возможными решение противоречий между Россией и США

Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Варианты решения противоречий между Россией и США возможны, сказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Какими бы ни были противоречия, если относиться друг к другу с уважением, то торг, пусть даже самый жесткий, все же будет иметь цель сойтись, а это значит, что в конце концов взаимоприемлемые варианты решения возможны", - сказал он.
