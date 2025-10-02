Рейтинг@Mail.ru
Бельгия не понесет риски за кредит Украине одна, заявила представитель ЕК - РИА Новости, 02.10.2025
13:29 02.10.2025 (обновлено: 14:22 02.10.2025)
Бельгия не понесет риски за кредит Украине одна, заявила представитель ЕК
в мире
бельгия
еврокомиссия
украина
урсула фон дер ляйен
григорий карасин
евросоюз
совет федерации рф
в мире, бельгия, еврокомиссия, украина, урсула фон дер ляйен, григорий карасин, евросоюз, совет федерации рф, сергей лавров
В мире, Бельгия, Еврокомиссия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Григорий Карасин, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Сергей Лавров
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Бельгия не будет в одиночку нести риски, связанные с предоставлением Украине кредита на основе активов ЦБ РФ, сообщила в четверг представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
"Абсолютно ясно, что Бельгия не может быть единственной страной-членом, которая несет риск (предоставления Украине кредита на основе активов ЦБ России - ред.), риски должны быть распределены шире", - сказала Пиньо на брифинге ЕК.
Представитель добавила, что Еврокомиссия обсудит с Японией вопрос предоставления Украине кредита на основе активов ЦБ РФ.
"Япония также располагает некоторыми замороженными активами в гораздо меньших объемах. Мы обратились к нашим партнерам... по этому поводу", - заключила Пиньо.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации", при этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет.
Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия объявила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В миреБельгияЕврокомиссияУкраинаУрсула фон дер ЛяйенГригорий КарасинЕвросоюзСовет Федерации РФСергей Лавров
 
 
