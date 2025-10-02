Бельгия не понесет риски за кредит Украине одна, заявила представитель ЕК

БРЮССЕЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Бельгия не будет в одиночку нести риски, связанные с предоставлением Украине кредита на основе активов ЦБ РФ, сообщила в четверг представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

"Абсолютно ясно, что Бельгия не может быть единственной страной-членом, которая несет риск (предоставления Украине кредита на основе активов ЦБ России - ред.), риски должны быть распределены шире", - сказала Пиньо на брифинге ЕК

Представитель добавила, что Еврокомиссия обсудит с Японией вопрос предоставления Украине кредита на основе активов ЦБ РФ.

"Япония также располагает некоторыми замороженными активами в гораздо меньших объемах. Мы обратились к нашим партнерам... по этому поводу", - заключила Пиньо.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации", при этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия объявила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.