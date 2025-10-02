Рейтинг@Mail.ru
Путин удивился удару Израиля по Катару - РИА Новости, 02.10.2025
20:04 02.10.2025 (обновлено: 20:11 02.10.2025)
Путин удивился удару Израиля по Катару
Президент России Владимир Путин заявил, что его удивил удар Израиля по Катару. РИА Новости, 02.10.2025
израиль, катар, в мире, владимир путин, сша, выступление путина на "валдае" — 2025
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его удивил удар Израиля по Катару.
"Владимир Владимирович, а Вас не удивило тут пару недель назад, когда один союзник США - Израиль - нанес удар по другому союзнику США - Катару, или это сейчас уже нормально?" - спросил Путина модератор заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Удивило", - ответил Путин.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Дружественный огонь. Чем опасен для Вашингтона удар Израиля по Катару
10 сентября, 16:32
 
