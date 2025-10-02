Рейтинг@Mail.ru
Турция ждет освобождения граждан с "Флотилии стойкости", сообщил источник - РИА Новости, 02.10.2025
23:00 02.10.2025
Турция ждет освобождения граждан с "Флотилии стойкости", сообщил источник
Турция ждет освобождения граждан с "Флотилии стойкости", сообщил источник
в мире, турция, израиль, грета тунберг, реджеп тайип эрдоган, "флотилия стойкости"
В мире, Турция, Израиль, Грета Тунберг, Реджеп Тайип Эрдоган, "Флотилия стойкости"
Турция ждет освобождения граждан с "Флотилии стойкости", сообщил источник

Турция рассчитывает на скорое освобождение граждан с "Флотилии стойкости"

© AP Photo / Petros KaradjiasФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Petros Karadjias
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 2 окт - РИА Новости. Турция рассчитывает на освобождение своих граждан с "Флотилии стойкости" в ближайшие дни, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Ранее пресс-служба МИД Израиля сообщила, что израильские ВМС перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости", которая присоединилась к объединению активистов "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости - ред.)", пытающемуся доплыть до сектора Газа с целью прорыва его блокады. Отмечалось, что корабли направили в один из израильских портов. В ведомстве добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья с флотилии живы и здоровы.
"Ситуация с нашими гражданами, находящимися на борту судов, захваченных израильскими силами во время плавания в международных водах, внимательно отслеживается, и предпринимаются все необходимые инициативы. Хотя возможны некоторые задержки в завершении процедур в связи с религиозными праздниками в Израиле, ожидается, что наши граждане будут освобождены в ближайшие дни", - заявил собеседник агентства.
По его словам, принимаются всевозможные меры для того, чтобы граждане Турции не столкнулись с какими-либо трудностями или проблемами со здоровьем в ходе этого процесса.
Захват Израилем "Флотилии стойкости" направлен на сокрытие геноцида в Газе, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В миреТурцияИзраильГрета ТунбергРеджеп Тайип Эрдоган"Флотилия стойкости"
 
 
