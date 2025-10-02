Администрация Эрдогана осудила захват "Флотилии стойкости"

АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Администрация президента Турции решительно осудило захват Израилем "Флотилии стойкости", призвала международное сообщество выступить против.

Израильские военные задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", в том числе репортера телеканала Al Jazeera, сообщил в среду катарский телеканал со ссылкой на источники во флотилии.

"Нападение Израиля на "Флотилию стойкости" которая направлялась для доставки гуманитарной помощи в Газу, неприемлемо, и я решительно осуждаю его. Это нападение войдет в историю как черное пятно. Единственная цель гражданских активистов и добровольцев - доставить продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости невинным людям, находящимся под эмбарго", - говорится в заявлении главы Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттина Дурана в Х.

По его словам, вмешательство Израиля - это "явное посягательство не только на человеческое достоинство, но и на международное право".