Администрация Эрдогана осудила захват "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 02.10.2025
00:00 02.10.2025
Администрация Эрдогана осудила захват "Флотилии стойкости"
Администрация Эрдогана осудила захват "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 02.10.2025
Администрация Эрдогана осудила захват "Флотилии стойкости"
Администрация президента Турции решительно осудило захват Израилем "Флотилии стойкости", призвала международное сообщество выступить против. РИА Новости, 02.10.2025
в мире
израиль
турция
израиль
турция
в мире, израиль, турция
В мире, Израиль, Турция
Администрация Эрдогана осудила захват "Флотилии стойкости"

Администрация Эрдогана осудила захват Израилем «Флотилии стойкости»

© AP Photo / Emrah Gurel Флаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Администрация президента Турции решительно осудило захват Израилем "Флотилии стойкости", призвала международное сообщество выступить против.
Израильские военные задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", в том числе репортера телеканала Al Jazeera, сообщил в среду катарский телеканал со ссылкой на источники во флотилии.
"Нападение Израиля на "Флотилию стойкости" которая направлялась для доставки гуманитарной помощи в Газу, неприемлемо, и я решительно осуждаю его. Это нападение войдет в историю как черное пятно. Единственная цель гражданских активистов и добровольцев - доставить продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости невинным людям, находящимся под эмбарго", - говорится в заявлении главы Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттина Дурана в Х.
По его словам, вмешательство Израиля - это "явное посягательство не только на человеческое достоинство, но и на международное право".
"Я призываю все международное сообщество выступить против этого незаконного и бесчеловечного нападения", - говорится в заявлении.
Заголовок открываемого материала