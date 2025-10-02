https://ria.ru/20251002/trevoga-2045758288.html
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2025
