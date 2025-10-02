https://ria.ru/20251002/trevoga-2045756548.html
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.10.2025
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Саратовской области, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2025
саратовская область
