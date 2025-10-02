Рейтинг@Mail.ru
Демешин предложил меры по недопущению топливного кризиса в Хабаровском крае
Хабаровский край
Хабаровский край
 
09:38 02.10.2025
Демешин предложил меры по недопущению топливного кризиса в Хабаровском крае
Демешин предложил меры по недопущению топливного кризиса в Хабаровском крае - РИА Новости, 02.10.2025
Демешин предложил меры по недопущению топливного кризиса в Хабаровском крае
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что держит на контроле ситуацию с перебоями бензина в двух районах региона, он предложил конкретные меры... РИА Новости, 02.10.2025
хабаровский край
хабаровский край, дмитрий демешин, топливо
Хабаровский край, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Топливо
Демешин предложил меры по недопущению топливного кризиса в Хабаровском крае

Демешин рассказал о контроле ситуации с перебоями бензина в Хабаровском крае

Дмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Демешин. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 2 окт - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что держит на контроле ситуацию с перебоями бензина в двух районах региона, он предложил конкретные меры по недопущению топливного кризиса в крае.
Ранее сообщалось о перебоях с количеством топлива на АЗС и очередях на заправках в Советской Гавани. Эта информация стала распространяться в соцсетях с конца августа. Тогда минэнерго региона заявило, что проблем с поставкой топлива в крае нет и перебоев не ожидается. Позже министерство информировало жителей Советско-Гаванского и Ванинского районов, что определенный ажиотажный спрос есть - спровоцированный ценовыми колебаниями на топливной бирже. В этой связи поставщики не могут обеспечивать полноценный закуп топлива необходимых объемов по разумным ценам для обеспечения продаж в розницу на АЗС. Основной поставщик топлива там компания "Трансбункер".
"Ситуацию с топливным кризисом в Ванинском и Советско-Гаванском районах держу на личном контроле... Собрал рабочее совещание, чтобы выработать меры по его разрешению. Будем работать с причиной проблемы, а именно с тем, что частные АЗС не могли закупить достаточные объёмы топлива на бирже (это спровоцировало дефицит и рост цен - его обоснованность, кстати, тоже проверим). Зампреду правительства края по инфраструктуре Ирине Горбачевой поручил за две недели решить вопрос прямых поставок бензина с НПЗ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, минуя биржу", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что во вторник, 30 сентября на побережье Татарского пролива по железной дороге были доставлены 117 тонн бензина АИ-95. Все шесть АЗС работают, констатировал губернатор. Кроме того, по его словам, отгрузка топлива продолжается, чтобы покрыть потребность обоих районов, которая составляет около 300 тонн ежедневно.
"Сложившаяся ситуация недопустима. Жители муниципалитетов не должны страдать от недостатка топлива, когда в регионе работают два нефтеперерабатывающих завода", - заключил губернатор.
Во вторник, 30 сентября министр края по энергетике Герман Тютюков сообщал в Telegram-канале ведомства, что с момента закупки и поставки на территорию районов проходит более двух недель, что сказывается на ритмичности отгрузок. Он информировал также, что уже со вторника под разгрузкой стояли два вагона-цистерны АИ-95 и два вагона-цистерны АИ-92, это 200 тонн бензина. На подходе еще 50 тонн автомобильного топлива для Ванино и Советской Гавани, заверял министр. Вместе с тем, сообщал Тютюков, прорабатывается вопрос дополнительных поставок по линии других топливных компаний для того, чтобы создать запас в северных территориях края. Кроме того, для решения проблемы "Трансбункер" увеличил объёмы закупок исходя из увеличившегося спроса. Для стабилизации ситуации необходимо время. Тютюков призвал жителей Советско-Гаванского и Ванинского районов не создавать ажиотаж, чтобы не усугублять сложившуюся ситуацию.
В России могут разрешить использовать присадки для производства бензина
В России могут разрешить использовать присадки для производства бензина
Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Топливо
 
 
