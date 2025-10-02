Демешин предложил меры по недопущению топливного кризиса в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 2 окт - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что держит на контроле ситуацию с перебоями бензина в двух районах региона, он предложил конкретные меры по недопущению топливного кризиса в крае.

Ранее сообщалось о перебоях с количеством топлива на АЗС и очередях на заправках в Советской Гавани. Эта информация стала распространяться в соцсетях с конца августа. Тогда минэнерго региона заявило, что проблем с поставкой топлива в крае нет и перебоев не ожидается. Позже министерство информировало жителей Советско-Гаванского и Ванинского районов, что определенный ажиотажный спрос есть - спровоцированный ценовыми колебаниями на топливной бирже. В этой связи поставщики не могут обеспечивать полноценный закуп топлива необходимых объемов по разумным ценам для обеспечения продаж в розницу на АЗС. Основной поставщик топлива там компания "Трансбункер".

"Ситуацию с топливным кризисом в Ванинском и Советско-Гаванском районах держу на личном контроле... Собрал рабочее совещание, чтобы выработать меры по его разрешению. Будем работать с причиной проблемы, а именно с тем, что частные АЗС не могли закупить достаточные объёмы топлива на бирже (это спровоцировало дефицит и рост цен - его обоснованность, кстати, тоже проверим). Зампреду правительства края по инфраструктуре Ирине Горбачевой поручил за две недели решить вопрос прямых поставок бензина с НПЗ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, минуя биржу", - написал Демешин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что во вторник, 30 сентября на побережье Татарского пролива по железной дороге были доставлены 117 тонн бензина АИ-95. Все шесть АЗС работают, констатировал губернатор. Кроме того, по его словам, отгрузка топлива продолжается, чтобы покрыть потребность обоих районов, которая составляет около 300 тонн ежедневно.

"Сложившаяся ситуация недопустима. Жители муниципалитетов не должны страдать от недостатка топлива, когда в регионе работают два нефтеперерабатывающих завода", - заключил губернатор.