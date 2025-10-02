Мобильный телефон из СССР: "наладонник" Куприяновича, обогнавший свое время

Телефон-автомат на Невском проспекте в Ленинграде

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Еще в 1957 году советский изобретатель Леонид Куприянович запатентовал устройство радиотелефонной связи. А в 1961-м инженер-новатор представил переносной телефон весом всего 70 граммов.

Несмотря на это, весь мир на четверть века забыл об изобретении. О том, почему так получилось, — в материале РИА Новости.

Причудливая штуковина

В киножурнале "Наука и техника", выпуск за март 1959 года, показали удивительные для тех лет вещи. Элегантно одетый мужчина разговаривает по телефону во время езды в автомобиле, в колхозном поле, на рыбалке.

Зрителям и корреспонденту он объясняет, что в руках "автоматический прямонаборный радиотелефон". Этот передатчик по эфиру связывается со специальной автоматической телефонной радиостанцией. Та в свою очередь подключается к АТС и набирает номер абонента.

Выглядит он весьма громоздко и больше похож на радиоприемник. То, что для нас сейчас обыденность, тогда казалось технологическим чудом.

Работал в "ящике"

Будущий изобретатель "советского мобильника" родился в Москве в 1929 году. В 1953-м окончил МВТУ имени Н. Э. Баумана по специальности "радиоэлектроника".

О его жизни до середины 60-х годов известно очень мало. Дело в том, что он работал в секретном НИИ, такие тогда называли "ящик".

В 1957 году Куприянович запатентовал "Устройство вызова и коммутации каналов радиотелефонной связи". Устройство получило название "радиофон", а изобретатель добавил к нему свои инициалы. Прибор ЛК-1 весил три килограмма и мог автономно работать около 20-30 часов.

Благодаря антеннам принимал и совершал звонки в радиусе 20-30 километров от приемного устройства — автоматической телефонной радиостанции.

Советский "наладонник" 60-х

Буквально через год модель радиофона весила всего 500 граммов. Западные разработчики мобильников получат такой результат только в 1983-м.

А в 1961-м изобретатель продемонстрирует журналистам карманный мобильный телефон весом всего лишь 70 граммов.

Кнопок на приборе не было. Нужно крутить карандашом или ручкой маленький диск. Телефон работал от никель-кадмиевых аккумуляторов.

Куприянович не сомневался, что изобретением смогут пользоваться в автотранспорте, на самолетах и кораблях.

"Взяв такой радиофон с собою, вы берете по существу обычный телефонный аппарат, но без проводов. Где бы вы ни находились, вас всегда можно будет разыскать по телефону, стоит только с любого городского телефона набрать номер вашего радиофона. У вас в кармане раздается телефонный звонок, и вы начинаете разговор", — писал тогда Куприянович.

Чуть не запустили в серию

Изобретатель добился, что его "мобильник" ловил и принимал сигнал в радиусе 80 километров от базовой станции. В планах было создать "наладонник" размером со спичечный коробок и радиусом действия 200 километров.

"Можно не сомневаться, что он получит в скором времени большое распространение на транспорте, в городской телефонной сети, в промышленности, на стройках", — рассказывал Леонид Куприянович.

В 1961-м Куприянович сообщил, что на одном из предприятий уже готовится серийный выпуск радиофонов. Стоить такая модель, по расчетам изобретателя, должна была порядка 30-40 рублей.

Однако по неизвестным причинам этот проект так и не был запущен в производство.

Переключился на проблемы сна

Вероятнее всего, в нем не увидели перспективы. В1960-е в СССР был разработан сервис автомобильной связи "Алтай" — телефонное оборудование устанавливалось в автомобиле высокопоставленных чиновников. Этого, видимо, показалось достаточным.

Немаловажной была и цена проекта. Создание массовой мобильной связи требовало больших затрат.

Изобретатель радиофона перешел на работу в НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР. Там он переключился на создание новаторской медицинской техники.

Куприянович создал прибор "Ритмосон", который управляет режимами сна и бодрствования человека. Также он написал несколько работа по сомнологии.