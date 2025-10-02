Искусственный интеллект не может отпускать грехи, заявил священник

"Конечная цель исповеди – это получить прощение грехов. Ходить за этим к интеллекту искусственному довольно бессмысленно. Потому что даже когда священник исповедует, он предупреждает человека, который пришел на исповедь, по тексту Требника: "Се чадо Христос невидимо стоит, принимая исповедание Твое". Священник в данном случае является совершителем таинства… Исповедь предназначена для того, чтобы человек стену из грехов между собой и Богом с помощью Божией разрушил и связь восстановил. Может ли это делать искусственный интеллект? Очевидно, нет… Отпущение грехов при таком происходить не может", - сказал он на пресс-конференции об искусственном интеллекте в четверг.