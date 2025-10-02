Рейтинг@Mail.ru
Искусственный интеллект не может отпускать грехи, заявил священник
Религия
 
17:11 02.10.2025
Искусственный интеллект не может отпускать грехи, заявил священник
Искусственному интеллекту бессмысленно исповедоваться, он не может отпустить грехи, заявил благочинный церквей Каширского округа иерей Валерий Сосковец.
религия
Иерей Сосковец: искусственный интеллект не может отпустить грехи

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Искусственному интеллекту бессмысленно исповедоваться, он не может отпустить грехи, заявил благочинный церквей Каширского округа иерей Валерий Сосковец.
"Конечная цель исповеди – это получить прощение грехов. Ходить за этим к интеллекту искусственному довольно бессмысленно. Потому что даже когда священник исповедует, он предупреждает человека, который пришел на исповедь, по тексту Требника: "Се чадо Христос невидимо стоит, принимая исповедание Твое". Священник в данном случае является совершителем таинства… Исповедь предназначена для того, чтобы человек стену из грехов между собой и Богом с помощью Божией разрушил и связь восстановил. Может ли это делать искусственный интеллект? Очевидно, нет… Отпущение грехов при таком происходить не может", - сказал он на пресс-конференции об искусственном интеллекте в четверг.
Кроме того, данные, к которым имеет доступ чат-бот с искусственным интеллектом, имеют тенденцию утекать в сеть, добавил священник.
Религия
 
 
