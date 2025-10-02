https://ria.ru/20251002/svo-2045815811.html
ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.10.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
