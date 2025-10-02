Два миллиона тонн сахарной свеклы собрали в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 2 окт – РИА Новости. Два миллиона тонн сахарной свеклы уже собрали аграрии Липецкой области, при этом убрано всего 38% площадей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, особенно урожайная свекла в Добровском округе, Чаплыгинском и Лев-Толстовском районах, где с одного гектара получают по 500 центнеров, а в среднем по региону – 434 центнера с гектара.

Артамонов отметил, что из свеклы нового урожая уже получено 220,5 тысячи тонн сахара. Все шесть заводов, расположенных на территории региона, работают круглосуточно. Их мощности позволяют вырабатывать до 7 тысяч тонн сахара в сутки.