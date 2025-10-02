https://ria.ru/20251002/svekla-2045930868.html
Два миллиона тонн сахарной свеклы собрали в Липецкой области
Два миллиона тонн сахарной свеклы собрали в Липецкой области
Два миллиона тонн сахарной свеклы собрали в Липецкой области
Два миллиона тонн сахарной свеклы уже собрали аграрии Липецкой области, при этом убрано всего 38% площадей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.10.2025
Два миллиона тонн сахарной свеклы собрали в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 2 окт – РИА Новости. Два миллиона тонн сахарной свеклы уже собрали аграрии Липецкой области, при этом убрано всего 38% площадей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, особенно урожайная свекла в Добровском округе, Чаплыгинском и Лев-Толстовском районах, где с одного гектара получают по 500 центнеров, а в среднем по региону – 434 центнера с гектара.
Артамонов отметил, что из свеклы нового урожая уже получено 220,5 тысячи тонн сахара. Все шесть заводов, расположенных на территории региона, работают круглосуточно. Их мощности позволяют вырабатывать до 7 тысяч тонн сахара в сутки.
"Столь внушительные урожаи – наглядный результат системного развития агропромышленного комплекса региона. Благодаря государственной поддержке, эффективной работе аграриев, внедрению новых технологий Липецкой области удается укреплять свои позиции как одного из ключевых аграрных субъектов страны и вносить весомый вклад в продовольственную безопасность России", – сказал Артамонов.