Путин призвал западные страны успокоиться

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Некоторые страны хотят нанести России стратегическое поражение, заставить народ страдать, им пора уже успокоиться, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Некоторые, правда, упорно надеются всё-таки добиться своего, нанести России, как они говорят, стратегическое поражение. Но если они не видят обречённости этого плана и упорствуют, но всё-таки надеюсь, что жизнь покажет, и это дойдёт до самых упрямых тугодумов. Вроде бы уже не раз шумели, угрожали полной блокадой, пытались заставить народ России, как они сами выражались, слово тут подобрали, не постеснялись, хотели заставить народ России страдать. Строили планы - один фантастичнее другого. Мне кажется, что пора уже успокоиться, осмотреться, понять реалии и как-то выстраивать отношения совершенно в другом направлении", - сказал глава государства.
