Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 2 октября: ВСУ за сутки потеряли до 1510 военнослужащих - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/spetsoperatsiya-2045936326.html
Спецоперация, 2 октября: ВСУ за сутки потеряли до 1510 военнослужащих
Спецоперация, 2 октября: ВСУ за сутки потеряли до 1510 военнослужащих - РИА Новости, 02.10.2025
Спецоперация, 2 октября: ВСУ за сутки потеряли до 1510 военнослужащих
Украинские войска потеряли за сутки до 1510 военнослужащих, два танка и 10 бронемашин, ПВО сбила ночью 85 украинских БПЛА над территорией России, сообщило... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:57:00+03:00
2025-10-02T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сша
дональд трамп
дмитрий песков
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772360_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_90fade1589c81f2c3a9bab75dd68ac92.jpg
https://ria.ru/20251002/ft-2045776568.html
https://ria.ru/20251002/vsu--2045776898.html
https://ria.ru/20251002/vpk--2045816214.html
https://ria.ru/20251002/ukraina-2045902035.html
https://ria.ru/20251002/peskov-2045918472.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772360_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5920ca872718163dc46a93af15baf468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, александр хинштейн, вооруженные силы украины, нато, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, НАТО, Воздушно-десантные войска России

Спецоперация, 2 октября: ВСУ за сутки потеряли до 1510 военнослужащих

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 1510 военнослужащих, два танка и 10 бронемашин, ПВО сбила ночью 85 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

ВСУ потеряли до 1510 военных и два танка

ВСУ за сутки потеряли до 1510 военных, два танка и 10 бронемашин, следует из сводки Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
FT: Украина перехватывает все меньше ракет из России
Вчера, 09:03
Кроме того, средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 142 беспилотников самолетного типа.
Как сообщили утром в Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа над Воронежской, Белгородской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской и Пензенской областями, а также над Крымом.

Возвращение на родину

Также Минобороны РФ сообщило, что в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, РФ вернула двадцать гражданских лиц.
Сначала российских военнослужащих и гражданских доставили на территорию Белоруссии, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. По возвращении в Россию они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ВС России уничтожили пункты ВСУ на Константиновском направлении
Вчера, 09:05

Киев теряет воздух

Украина перехватила в сентябре только 6% баллистических ракет, выпущенных РФ, основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ открытых данных украинских ВВС, собранных лондонской организацией Centre for Information Resilience (CIR).
Операторы FPV-дронов "Южной" группировки российских войск контролируют автомобильные и грунтовые дороги на подъезде к Северску в ДНР, что делает подступы к городу крайне сложными и опасными для ВСУ, рассказал РИА Новости разведчик 3-го армейского корпуса этой группировки.
Украинский экипаж американской БМП "Брэдли" при виде приближающегося к нему российского FPV-дрона бросил свою боевую машину и скрылся, после чего БМП была полностью уничтожена ударами беспилотников расчета БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс". Бегство украинского экипажа БМП "Брэдли" попало на кадры объективного контроля ВС РФ.
Штурмовики и артиллеристы подразделения Ивановского соединения ВДВ продолжают оттеснять противника всё дальше от Часова Яра к Константиновке в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Оперативно-тактический комплекс Искандер - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Вчера, 12:05

Разведданные для ВСУ

США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь территории России впервые при администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, также Вашингтон попросил страны НАТО предоставить Киев схожую поддержку, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Инфраструктура США и НАТО задействована для сбора и передачи разведданных Украине, это очевидно, они передают Украине разведывательные данные постоянно в режиме онлайн, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.

Ампутировал сам

Боец, потерявший ступню после подрыва на мине, сумел спасти себе жизнь, самостоятельно ампутировав поврежденную конечность, рассказал РИА Новости врач-анестезиолог медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады, 3-й армии МО РФ с позывным "Кетанов". В госпитале бойцу сформировали культю и отправили его на дальнейшее лечение. Врач подчеркнул, что благодаря современному протезированию пациент сможет вернуться к полноценной жизни.
Бойцы группировки "Днепр" ВС РФ вытащили раненного сослуживца с минного поля и под огнем ВСУ оказали ему первую помощь, рассказал РИА Новости боец 2-го батальона 392-го полка 19-й дивизии с позывным "Хвост". По его словам, тащить раненного пришлось несколько сотен метров. Уже в блиндаже, где "Хвост" оказывал первую помощь бойцу, по их позиции начал бить танк.
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Мирошник рассказал, зачем Европе нужен конфликт на Украине
Вчера, 16:10

Приграничье

Жительница Шебекино Анастасия Быкова рассказала РИА Новости, что ее пытались завербовать сотрудники СБУ, угрожая расправой над ее отцом: около полутора часов они демонстрировали ей по видео-звонку его избиения и требовали отдать свой аккаунт в Telegram, имеющий доступ администратора в харьковском чате, а также собирать информацию о перемещении российской военной техники.
Осколочные ранения руки получила 28-летняя девушка в результате атаки украинского дрона на автомобиль в курском Беловском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь населенных пунктов Шебекинского округа Белгородской области более 90 беспилотниками, почти все были перехвачены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Пир во время чумы

Огромные потери понесла 57-я мотопехотная бригада ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области, вероятно, из-за убытия офицерского состава на празднование дня защитника Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Бывший военнослужащий 81-й бригады ВСУ, попавший в плен под Северском, рассказал РИА Новости, что украинское командование по рации обещало бойцам скорое перемирие и ротацию во время переговоров на Аляске президентов России и США в августе, это была уловка ВСУ, чтобы затянуть время и отсрочить эвакуацию раненых, которую на самом деле проводить не планировали.
Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады месяцами не меняет прикомандированных им пограничников в районе Садков в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков прокомментировал возможные поставки Украине ракет Tomahawk
Вчера, 16:52
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДмитрий ПесковАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныНАТОВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала