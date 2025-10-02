МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 1510 военнослужащих, два танка и 10 бронемашин, ПВО сбила ночью 85 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

ВСУ потеряли до 1510 военных и два танка

ВСУ за сутки потеряли до 1510 военных, два танка и 10 бронемашин, следует из сводки Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины , местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.

Кроме того, средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 142 беспилотников самолетного типа.

Как сообщили утром в Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа над Воронежской, Белгородской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской и Пензенской областями , а также над Крымом

Возвращение на родину

Также Минобороны РФ сообщило, что в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, РФ вернула двадцать гражданских лиц.

Сначала российских военнослужащих и гражданских доставили на территорию Белоруссии , где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. По возвращении в Россию они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.

Киев теряет воздух

Украина перехватила в сентябре только 6% баллистических ракет, выпущенных РФ, основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ открытых данных украинских ВВС, собранных лондонской организацией Centre for Information Resilience (CIR).

Операторы FPV-дронов "Южной" группировки российских войск контролируют автомобильные и грунтовые дороги на подъезде к Северску ДНР , что делает подступы к городу крайне сложными и опасными для ВСУ, рассказал РИА Новости разведчик 3-го армейского корпуса этой группировки.

Украинский экипаж американской БМП "Брэдли" при виде приближающегося к нему российского FPV-дрона бросил свою боевую машину и скрылся, после чего БМП была полностью уничтожена ударами беспилотников расчета БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс". Бегство украинского экипажа БМП "Брэдли" попало на кадры объективного контроля ВС РФ.

Штурмовики и артиллеристы подразделения Ивановского соединения ВДВ продолжают оттеснять противника всё дальше от Часова Яра к Константиновке в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Разведданные для ВСУ

США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь территории России впервые при администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа , также Вашингтон попросил страны НАТО предоставить Киев схожую поддержку, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Инфраструктура США и НАТО задействована для сбора и передачи разведданных Украине, это очевидно, они передают Украине разведывательные данные постоянно в режиме онлайн, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя сообщения СМИ.

Ампутировал сам

Боец, потерявший ступню после подрыва на мине, сумел спасти себе жизнь, самостоятельно ампутировав поврежденную конечность, рассказал РИА Новости врач-анестезиолог медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады, 3-й армии МО РФ с позывным "Кетанов". В госпитале бойцу сформировали культю и отправили его на дальнейшее лечение. Врач подчеркнул, что благодаря современному протезированию пациент сможет вернуться к полноценной жизни.

Бойцы группировки "Днепр" ВС РФ вытащили раненного сослуживца с минного поля и под огнем ВСУ оказали ему первую помощь, рассказал РИА Новости боец 2-го батальона 392-го полка 19-й дивизии с позывным "Хвост". По его словам, тащить раненного пришлось несколько сотен метров. Уже в блиндаже, где "Хвост" оказывал первую помощь бойцу, по их позиции начал бить танк.

Приграничье

Жительница Шебекино Анастасия Быкова рассказала РИА Новости, что ее пытались завербовать сотрудники СБУ , угрожая расправой над ее отцом: около полутора часов они демонстрировали ей по видео-звонку его избиения и требовали отдать свой аккаунт в Telegram , имеющий доступ администратора в харьковском чате, а также собирать информацию о перемещении российской военной техники.

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь населенных пунктов Шебекинского округа Белгородской области более 90 беспилотниками, почти все были перехвачены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

Пир во время чумы

Огромные потери понесла 57-я мотопехотная бригада ВСУ в районе Волчанска Харьковской области , вероятно, из-за убытия офицерского состава на празднование дня защитника Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Бывший военнослужащий 81-й бригады ВСУ, попавший в плен под Северском, рассказал РИА Новости, что украинское командование по рации обещало бойцам скорое перемирие и ротацию во время переговоров на Аляске президентов России и США в августе, это была уловка ВСУ, чтобы затянуть время и отсрочить эвакуацию раненых, которую на самом деле проводить не планировали.