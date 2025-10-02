Рейтинг@Mail.ru
Украинский экипаж бросил свою "Брэдли" при виде российского дрона
02.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:57 02.10.2025 (обновлено: 09:18 02.10.2025)
Украинский экипаж бросил свою "Брэдли" при виде российского дрона
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинский экипаж американской БМП "Брэдли" при виде приближающегося к нему российского FPV-дрона бросил свою боевую машину и скрылся, после чего БМП была полностью уничтожена ударами беспилотников расчета БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс". Бегство украинского экипажа БМП "Брэдли" попало на кадры объективного контроля ВС РФ. "Расчет ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, действуя под Дружковкой, на оккупированной киевским режимом части ДНР выследил и уничтожил боевую машину пехоты ВСУ "Брэдли" производства США. При появлении первого же российского ударного FPV-дрона рядом с бронетехникой экипаж "Брэдли" спешно покинул свою боевую машину и сбежал, даже не попытавшись вступить в бой или защитить свою технику. Бегство украинского экипажа было зафиксировано на видео, снятое с камеры FPV", - сообщил РИА Новости офицер с позывным "Икс". По словам военного, всего во вражескую бронемашину с помощью ударных БПЛА было нанесено 6 ударов: в борт, в башню и в переднюю полусферу. "Установленная на американской БМП система РЭБ и пассивной защиты её не спасла. Таким образом, после полученных от дронов повреждений дорогостоящая американская "Брэдли" восстановлению уже не подлежит", - подытожил боец ВС РФ. В распоряжение агентства переданы кадры ударов российских FPV-дронов по БМП "Брэдли", на которые попал и момент бегства ее экипажа. Снятое с разведывательного коптера видео объективного контроля, зафиксировавшие уничтожение и последующее горение американской боевой машины, так же публикуется агентством РИА Новости.
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинский экипаж американской БМП "Брэдли" при виде приближающегося к нему российского FPV-дрона бросил свою боевую машину и скрылся, после чего БМП была полностью уничтожена ударами беспилотников расчета БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс". Бегство украинского экипажа БМП "Брэдли" попало на кадры объективного контроля ВС РФ.
"Расчет ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, действуя под Дружковкой, на оккупированной киевским режимом части ДНР выследил и уничтожил боевую машину пехоты ВСУ "Брэдли" производства США. При появлении первого же российского ударного FPV-дрона рядом с бронетехникой экипаж "Брэдли" спешно покинул свою боевую машину и сбежал, даже не попытавшись вступить в бой или защитить свою технику. Бегство украинского экипажа было зафиксировано на видео, снятое с камеры FPV", - сообщил РИА Новости офицер с позывным "Икс".
По словам военного, всего во вражескую бронемашину с помощью ударных БПЛА было нанесено 6 ударов: в борт, в башню и в переднюю полусферу.
"Установленная на американской БМП система РЭБ и пассивной защиты её не спасла. Таким образом, после полученных от дронов повреждений дорогостоящая американская "Брэдли" восстановлению уже не подлежит", - подытожил боец ВС РФ.
В распоряжение агентства переданы кадры ударов российских FPV-дронов по БМП "Брэдли", на которые попал и момент бегства ее экипажа. Снятое с разведывательного коптера видео объективного контроля, зафиксировавшие уничтожение и последующее горение американской боевой машины, так же публикуется агентством РИА Новости.
