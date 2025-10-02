https://ria.ru/20251002/spetsoperatsiya-2045765639.html

Украинский экипаж бросил свою "Брэдли" при виде российского дрона

Украинский экипаж бросил свою "Брэдли" при виде российского дрона - РИА Новости, 02.10.2025

Украинский экипаж бросил свою "Брэдли" при виде российского дрона

Украинский экипаж американской БМП "Брэдли" при виде приближающегося к нему российского FPV-дрона бросил свою боевую машину и скрылся, после чего БМП была... РИА Новости, 02.10.2025

2025-10-02T05:57:00+03:00

2025-10-02T05:57:00+03:00

2025-10-02T09:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045777637_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aad047757058fccd1b51d642b445d19e.jpg

ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинский экипаж американской БМП "Брэдли" при виде приближающегося к нему российского FPV-дрона бросил свою боевую машину и скрылся, после чего БМП была полностью уничтожена ударами беспилотников расчета БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс". Бегство украинского экипажа БМП "Брэдли" попало на кадры объективного контроля ВС РФ. "Расчет ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, действуя под Дружковкой, на оккупированной киевским режимом части ДНР выследил и уничтожил боевую машину пехоты ВСУ "Брэдли" производства США. При появлении первого же российского ударного FPV-дрона рядом с бронетехникой экипаж "Брэдли" спешно покинул свою боевую машину и сбежал, даже не попытавшись вступить в бой или защитить свою технику. Бегство украинского экипажа было зафиксировано на видео, снятое с камеры FPV", - сообщил РИА Новости офицер с позывным "Икс". По словам военного, всего во вражескую бронемашину с помощью ударных БПЛА было нанесено 6 ударов: в борт, в башню и в переднюю полусферу. "Установленная на американской БМП система РЭБ и пассивной защиты её не спасла. Таким образом, после полученных от дронов повреждений дорогостоящая американская "Брэдли" восстановлению уже не подлежит", - подытожил боец ВС РФ. В распоряжение агентства переданы кадры ударов российских FPV-дронов по БМП "Брэдли", на которые попал и момент бегства ее экипажа. Снятое с разведывательного коптера видео объективного контроля, зафиксировавшие уничтожение и последующее горение американской боевой машины, так же публикуется агентством РИА Новости.

https://ria.ru/20251001/ukraina-2045715295.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский экипаж БМП "Брэдли" сбежал от российского FPV-дрона Украинский экипаж американской БМП Bradley при виде приближающегося к нему российского FPV-дрона бросил свою боевую машину и скрылся, сообщил офицер Южного военного округа с позывным "Икс". 2025-10-02T05:57 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины