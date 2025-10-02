https://ria.ru/20251002/spetsoperatsiya-2045755919.html
Российские дроны контролируют дороги на подъезде к Северску в ДНР
Российские дроны контролируют дороги на подъезде к Северску в ДНР - РИА Новости, 02.10.2025
Российские дроны контролируют дороги на подъезде к Северску в ДНР
Операторы FPV-дронов российской группировки войск "Южная" контролируют автомобильные и грунтовые дороги на подъезде к Северску в ДНР, что делает подступы к... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T02:51:00+03:00
2025-10-02T02:51:00+03:00
2025-10-02T02:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_5df41248633596dcb65c44f1e1cff04f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_867dd8cf87464f7762bed52372279baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские дроны контролируют дороги на подъезде к Северску в ДНР
Операторы FPV-дронов контролируют подъезды к Северску в ДНР