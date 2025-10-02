Российские дроны контролируют дороги на подъезде к Северску в ДНР

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Операторы FPV-дронов российской группировки войск "Южная" контролируют автомобильные и грунтовые дороги на подъезде к Северску в ДНР, что делает подступы к городу крайне сложными и опасными для ВСУ, рассказал РИА Новости разведчик 3-го армейского корпуса группировки войск "Южная".