Рейтинг@Mail.ru
Российские дроны контролируют дороги на подъезде к Северску в ДНР - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:51 02.10.2025 (обновлено: 02:52 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/spetsoperatsiya-2045755919.html
Российские дроны контролируют дороги на подъезде к Северску в ДНР
Российские дроны контролируют дороги на подъезде к Северску в ДНР - РИА Новости, 02.10.2025
Российские дроны контролируют дороги на подъезде к Северску в ДНР
Операторы FPV-дронов российской группировки войск "Южная" контролируют автомобильные и грунтовые дороги на подъезде к Северску в ДНР, что делает подступы к... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T02:51:00+03:00
2025-10-02T02:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_5df41248633596dcb65c44f1e1cff04f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_867dd8cf87464f7762bed52372279baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские дроны контролируют дороги на подъезде к Северску в ДНР

Операторы FPV-дронов контролируют подъезды к Северску в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Операторы FPV-дронов российской группировки войск "Южная" контролируют автомобильные и грунтовые дороги на подъезде к Северску в ДНР, что делает подступы к городу крайне сложными и опасными для ВСУ, рассказал РИА Новости разведчик 3-го армейского корпуса группировки войск "Южная".
"В данный момент наши операторы дронов пресекают любые подъезды техники к Северску, ВСУ крайне сложно и опасно подъезжать к городу, все асфальтные дороги находятся под огневым контролем. Даже если замечаем, что появляются новые накатанные по полям, мы их минируем и наблюдаем за ними",- сказал разведчик.
Он пояснил, что такая тактика лишает противника возможности скрытно подводить резервы, технику и боеприпасы к городу и к линии соприкосновения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала