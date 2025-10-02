Спикер нижегородского парламента Люлин подписал соглашение с "водным" вузом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и ректор Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) Игорь Кузьмичев подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Соглашение объединит законодательные и научно-образовательные ресурсы для решения ключевых задач развития региона. Запланировано проведение независимой научной экспертизы законопроектов с участием профессорско-преподавательского состава университета, организация практики для студентов ВГУВТ в структурных подразделениях аппарата законодательного собрания региона, совместная научная и образовательная деятельность. Также в планах проведение мониторинга правоприменения и научных исследований эффективности действующих законов области", - говорится в сообщении.

Как отметил спикер нижегородского парламента, ВГУВТ – кузница кадров для всей транспортной отрасли России с 95-летней историей. "Подписывая соглашение, мы открываем новую страницу сотрудничества, делая особый акцент на подготовке и трудоустройстве выпускников. Для нас крайне важен и экспертный потенциал университета в решении таких ключевых вопросов, как развитие пассажирских перевозок и экология Волги", - цитирует пресс-служба слова Люлина.

В ходе проведенного в вузе Парламентского дня участники обсудили состояние и перспективы развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом на территории Нижегородской области, а также вопросы формирования маршрутной сети межрегиональных перевозок. Участники встречи предложили проработать вопрос создания единого информационного ресурса, который включал бы сведения для работодателей о студентах и для студентов о работодателях. Также рекомендовано на постоянной основе готовить и анализировать статистику о трудоустройстве выпускников ВГУВТ для принятия кадровых решений.

"Развитие скоростного речного сообщения – это комплексное решение сразу нескольких задач. Это и экологичный вид транспорта, и разгрузка автомобильных дорог, и развитие туризма, и, что очень важно, новые удобные маршруты для жителей области. За последние пять лет пассажиропоток на речных судах в регионе увеличился в 50 раз. Такой результат – лучшее подтверждение правильности выбранного нами курса. Уверен, что объединение усилий региона, федерального центра и бизнеса позволит нам уже в ближайшие годы еще больше нарастить пассажиропоток и связать водными маршрутами десятки городов", – отметил Люлин.

Еще одной темой обсуждения стали экологические проблемы Волжского бассейна и пути их решения. Председатель законодательного собрания Нижегородской области отметил стратегическую важность темы сохранения Волги для региона и страны в целом.

"Волга – это водная артерия нашей страны, источник питьевой воды и уникальная экосистема. Задача власти – создать все условия для ее сохранения и оздоровления, активно привлекая для этого научный потенциал и современные технологии, которые сегодня есть у нижегородских вузов. Только объединив усилия законодательной и исполнительной власти, науки, бизнеса и общественности, мы сможем сохранить и приумножить природные богатства нашего региона для будущих поколений", – подчеркнул Люлин.