Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин подписал соглашение с "водным" вузом - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
13:13 02.10.2025 (обновлено: 13:29 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/soglashenie-2045832691.html
Спикер нижегородского парламента Люлин подписал соглашение с "водным" вузом
Спикер нижегородского парламента Люлин подписал соглашение с "водным" вузом - РИА Новости, 02.10.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин подписал соглашение с "водным" вузом
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и ректор Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) Игорь... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T13:13:00+03:00
2025-10-02T13:29:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
россия
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045836505_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_2b4590a3e7d37dcd9aba4a6b169cfc6e.jpg
https://ria.ru/20250925/khokhloma-2044348320.html
https://ria.ru/20250930/sotrudnichestvo-2045351420.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045836505_129:0:1266:853_1920x0_80_0_0_6a94520a044ecf4459d5053126828447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин подписал соглашение с "водным" вузом

Спикер нижегородского парламента Люлин с ВГУВТ

© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиСпикер нижегородского парламента Люлин подписал соглашение с "водным" вузом
Спикер нижегородского парламента Люлин подписал соглашение с водным вузом - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и ректор Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) Игорь Кузьмичев подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Соглашение объединит законодательные и научно-образовательные ресурсы для решения ключевых задач развития региона. Запланировано проведение независимой научной экспертизы законопроектов с участием профессорско-преподавательского состава университета, организация практики для студентов ВГУВТ в структурных подразделениях аппарата законодательного собрания региона, совместная научная и образовательная деятельность. Также в планах проведение мониторинга правоприменения и научных исследований эффективности действующих законов области", - говорится в сообщении.
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Бренд "Хохлома" стал официальным экипировщиком сборной фигуристов России
25 сентября, 17:04
Как отметил спикер нижегородского парламента, ВГУВТ – кузница кадров для всей транспортной отрасли России с 95-летней историей. "Подписывая соглашение, мы открываем новую страницу сотрудничества, делая особый акцент на подготовке и трудоустройстве выпускников. Для нас крайне важен и экспертный потенциал университета в решении таких ключевых вопросов, как развитие пассажирских перевозок и экология Волги", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
В ходе проведенного в вузе Парламентского дня участники обсудили состояние и перспективы развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом на территории Нижегородской области, а также вопросы формирования маршрутной сети межрегиональных перевозок. Участники встречи предложили проработать вопрос создания единого информационного ресурса, который включал бы сведения для работодателей о студентах и для студентов о работодателях. Также рекомендовано на постоянной основе готовить и анализировать статистику о трудоустройстве выпускников ВГУВТ для принятия кадровых решений.
"Развитие скоростного речного сообщения – это комплексное решение сразу нескольких задач. Это и экологичный вид транспорта, и разгрузка автомобильных дорог, и развитие туризма, и, что очень важно, новые удобные маршруты для жителей области. За последние пять лет пассажиропоток на речных судах в регионе увеличился в 50 раз. Такой результат – лучшее подтверждение правильности выбранного нами курса. Уверен, что объединение усилий региона, федерального центра и бизнеса позволит нам уже в ближайшие годы еще больше нарастить пассажиропоток и связать водными маршрутами десятки городов", – отметил Люлин.
Еще одной темой обсуждения стали экологические проблемы Волжского бассейна и пути их решения. Председатель законодательного собрания Нижегородской области отметил стратегическую важность темы сохранения Волги для региона и страны в целом.
"Волга – это водная артерия нашей страны, источник питьевой воды и уникальная экосистема. Задача власти – создать все условия для ее сохранения и оздоровления, активно привлекая для этого научный потенциал и современные технологии, которые сегодня есть у нижегородских вузов. Только объединив усилия законодательной и исполнительной власти, науки, бизнеса и общественности, мы сможем сохранить и приумножить природные богатства нашего региона для будущих поколений", – подчеркнул Люлин.
По итогам заседания была принята резолюция, которая включает конкретные меры по усилению взаимодействия. В их числе – активизация совместной работы с профильным комитетом законодательного собрания по экологии, проведение студенческих экологических конкурсов, волонтерских акций по очистке берегов, круглых столов, а также содействие в создании студенческих попечительских советов для водных объектов Нижегородской области.
Президент Республики Абхазия Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Президент Абхазии и нижегородский губернатор обсудили планы сотрудничества
30 сентября, 13:22
 
Нижегородская областьНижегородская областьРоссияЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала