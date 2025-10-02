Мероприятие в честь 85-летия среднего профобразования прошло в Смоленске

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 85-летия российской системы среднего профессионального образования (СПО), прошло в Смоленске в КДЦ "Губернский", сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, областное правительство уделяет особое внимание среднему профобразованию.

"Именно выпускники колледжей и техникумов придут работать на наши предприятия и в учреждения, будут развивать регион. Благодаря федеральному проекту "Профессионалитет" в регионе создано пять современных кластеров: строительный, медицинский, машиностроительный, химический и сельскохозяйственный", — написал Анохин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в 2026 году появится новый кластер в сфере педагогики. "Профессионалитет" дает возможность студентам осваивать профессию в условиях, максимально приближенных к реальному производству.

Глава региона отметил, что власти также обновляют материально-техническую базу учреждений СПО, модернизируют учебные корпуса и общежития. В этом году капитально ремонтируют три здания. Со следующего года приступят к ремонту еще четырех.

"Эта работа дает результат. Сегодня в колледжах, техникумах и академиях Смоленской области обучается более 22 тысяч студентов, из них 2,7 тысячи заключили целевые договоры. К профессии их ведут свыше 1,1 тысячи преподавателей и мастеров производственного обучения", — подчеркнул губернатор.

По его мнению, качественная работа системы СПО — результат совместного труда талантливых руководителей и преданных своему делу педагогов. В четверг на торжественном мероприятии Анохин вручил им почетные грамоты министерства просвещения России и почетные грамоты правительства Смоленской области.