20:57 02.10.2025
Мероприятие в честь 85-летия среднего профобразования прошло в Смоленске
смоленск, василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин, Смоленская область
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 85-летия российской системы среднего профессионального образования (СПО), прошло в Смоленске в КДЦ "Губернский", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
По его словам, областное правительство уделяет особое внимание среднему профобразованию.
"Именно выпускники колледжей и техникумов придут работать на наши предприятия и в учреждения, будут развивать регион. Благодаря федеральному проекту "Профессионалитет" в регионе создано пять современных кластеров: строительный, медицинский, машиностроительный, химический и сельскохозяйственный", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в 2026 году появится новый кластер в сфере педагогики. "Профессионалитет" дает возможность студентам осваивать профессию в условиях, максимально приближенных к реальному производству.
Глава региона отметил, что власти также обновляют материально-техническую базу учреждений СПО, модернизируют учебные корпуса и общежития. В этом году капитально ремонтируют три здания. Со следующего года приступят к ремонту еще четырех.
"Эта работа дает результат. Сегодня в колледжах, техникумах и академиях Смоленской области обучается более 22 тысяч студентов, из них 2,7 тысячи заключили целевые договоры. К профессии их ведут свыше 1,1 тысячи преподавателей и мастеров производственного обучения", — подчеркнул губернатор.
По его мнению, качественная работа системы СПО — результат совместного труда талантливых руководителей и преданных своему делу педагогов. В четверг на торжественном мероприятии Анохин вручил им почетные грамоты министерства просвещения России и почетные грамоты правительства Смоленской области.
"От всей души поздравляю всех, кто связан с системой среднего профессионального образования. Желаю вам новых достижений и успехов в труде!" — подытожил губернатор.
 
Смоленская областьСмоленскВасилий АнохинСмоленская область
 
 
