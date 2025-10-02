Рейтинг@Mail.ru
16:26 02.10.2025
В России снизился показатель младенческой смертности
В России снизился показатель младенческой смертности
Среднероссийский показатель младенческой смертности снизился и в 2025 году составил 3,5 промилле, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.10.2025
Мурашко сообщил о снижении показателя младенческой смертности в РФ в 2025 году

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Среднероссийский показатель младенческой смертности снизился и в 2025 году составил 3,5 промилле, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Младенческая смертность сегодня составляет минимальное значение. Если в прошлом году она была 4 промилле, в этом году она уже, среднероссийский показатель, составляет 3,5 промилле на 1 тысячу родившихся живыми. И отмечаются низкие показатели, ниже чем 3,5 уже сегодня в 23 субъектах. А 10 субъектов имеют показатели меньше 2 промилле", - сказал Мурашко в ходе II Российского конгресса "Актуальные вопросы онкологии и хирургии в педиатрии".
В четверг Мурашко посетил НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России и выступил с докладом на II Российском конгрессе "Актуальные вопросы онкологии и хирургии в педиатрии".
II Российский конгресс "Актуальные вопросы онкологии и хирургии в педиатрии" с международным участием пройдет 2–4 октября 2025 года в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России.
В мероприятии примут участие около 100 российских и зарубежных спикеров и 700 специалистов. Они представят доклады и обсудят новейшие методы в области детской онкологии, хирургии, анестезиологии, лучевой терапии, а также вопросы реабилитации. В программу также включены практические мастер-классы для врачей и конкурс для молодых ученых.
