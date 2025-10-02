Следствие отказалось приостановить дело против судьи Печурина

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Следствие отказывается приостановить уголовное дело о попытке мошенничества в отношении судьи в отставке Игоря Печурина, который сейчас находится в зоне СВО, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

По версии следствия, судья Одинцовского суда Московской области Игорь Печурин пообещал предпринимателю за 5 миллионов рублей помочь с получением более мягкого наказания обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней тренеру Георгию Пучко. Дело тренера при этом рассматривал другой судья.

В итоге посредника задержали, но он заявил, что и не собирался передавать деньги судье, а хотел оставить себе. Меченые деньги были изъяты только у посредника, сказано в материалах. Предпринимателя обвинили в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере и назначили 7 лет колонии.

Судья Печурин тем временем подал в отставку, а в прошлом сентябре заключил контракт и уехал в зону СВО, где находится в настоящий момент.

Спустя два месяца после его ухода на СВО следователь возбудил против Печурина уголовное дело о попытке мошенничества, отмечается в документах. Его командиры просили следователя приостановить дело, но тот отказал.

"Печурин в момент инкриминируемых событий являлся судьей и был обязан при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи", - указано в документе.

Защита Печурина же настаивает, что это ходатайство является безоговорочным основанием для приостановления производства по уголовному делу и подлежит обязательному удовлетворению.