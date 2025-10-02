Рейтинг@Mail.ru
Следствие отказалось приостановить дело против судьи Печурина - РИА Новости, 02.10.2025
06:13 02.10.2025
Следствие отказалось приостановить дело против судьи Печурина
Следствие отказалось приостановить дело против судьи Печурина - РИА Новости, 02.10.2025
Следствие отказалось приостановить дело против судьи Печурина
Следствие отказывается приостановить уголовное дело о попытке мошенничества в отношении судьи в отставке Игоря Печурина, который сейчас находится в зоне СВО,... РИА Новости, 02.10.2025
происшествия
московская область (подмосковье)
московский городской суд
московская область (подмосковье)
2025
Новости
происшествия, московская область (подмосковье), московский городской суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Московский городской суд
Следствие отказалось приостановить дело против судьи Печурина

Следствие отказалось приостановить дело судьи Печурина, ушедшего на СВО

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Следствие отказывается приостановить уголовное дело о попытке мошенничества в отношении судьи в отставке Игоря Печурина, который сейчас находится в зоне СВО, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
По версии следствия, судья Одинцовского суда Московской области Игорь Печурин пообещал предпринимателю за 5 миллионов рублей помочь с получением более мягкого наказания обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней тренеру Георгию Пучко. Дело тренера при этом рассматривал другой судья.
В итоге посредника задержали, но он заявил, что и не собирался передавать деньги судье, а хотел оставить себе. Меченые деньги были изъяты только у посредника, сказано в материалах. Предпринимателя обвинили в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере и назначили 7 лет колонии.
Судья Печурин тем временем подал в отставку, а в прошлом сентябре заключил контракт и уехал в зону СВО, где находится в настоящий момент.
Спустя два месяца после его ухода на СВО следователь возбудил против Печурина уголовное дело о попытке мошенничества, отмечается в документах. Его командиры просили следователя приостановить дело, но тот отказал.
"Печурин в момент инкриминируемых событий являлся судьей и был обязан при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи", - указано в документе.
Защита Печурина же настаивает, что это ходатайство является безоговорочным основанием для приостановления производства по уголовному делу и подлежит обязательному удовлетворению.
Адвокат Печурина Максим Довгань заявил РИА Новости, что обжаловал в суде постановление следователя об отказе приостановить уголовное дело, но безуспешно. Теперь защита намерена подать жалобу в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.
