Песков заявил о нежелании Киева договариваться
Песков заявил о нежелании Киева договариваться - РИА Новости, 02.10.2025
Песков заявил о нежелании Киева договариваться
Нежелание Киева договариваться не добавляет предсказуемости и стабильности ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
Песков заявил о нежелании Киева договариваться
Песков: нежелание Киева договариваться не добавляет стабильности ситуации