Песков заявил о нежелании Киева договариваться
16:51 02.10.2025
Песков заявил о нежелании Киева договариваться
Песков заявил о нежелании Киева договариваться
Нежелание Киева договариваться не добавляет предсказуемости и стабильности ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
Песков заявил о нежелании Киева договариваться

Песков: нежелание Киева договариваться не добавляет стабильности ситуации

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Нежелание Киева договариваться не добавляет предсказуемости и стабильности ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они (Киев - ред.) не хотят о чем-то пытаться договариваться. Все это, конечно, не добавляет предсказуемости и стабильности", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Европа заняла оголтелую позицию по ситуации на Украине, заявил Песков
Вчера, 16:49
