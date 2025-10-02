https://ria.ru/20251002/situatsija-2045986237.html
Ситуация на Украине могла бы быть иной, заявил Путин
СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Ситуация на Украине была бы иной в условиях многополярного мира, считает президент РФ Владимир Путин.
"Если бы была многополярность - его разные бы полюса примерили бы ситуацию вокруг украинского конфликта, что называется, на себя, на те потенциальные зоны напряжения, разломы, которые есть в их собственных регионах, и тогда коллективное решение было бы гораздо более ответственным и взвешенным", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
, недалеко от озера Валдай
.