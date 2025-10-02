Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал укреплять российскую финансовую систему - РИА Новости, 02.10.2025
21:13 02.10.2025
Путин призвал укреплять российскую финансовую систему
Путин призвал укреплять российскую финансовую систему - РИА Новости, 02.10.2025
Путин призвал укреплять российскую финансовую систему
РФ нужно дальше укреплять свою финансовую систему, макроэкономическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
экономика
россия
великий новгород
валдай
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
великий новгород
валдай
экономика, россия, великий новгород, валдай, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Экономика, Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин призвал укреплять российскую финансовую систему

Путин призвал укреплять финансовую систему и макроэкономическую стабильность

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. РФ нужно дальше укреплять свою финансовую систему, макроэкономическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы без всякого сомнения должны дальше укреплять свою финансовую систему. И здесь очень важно добиться двух вещей: первое - нужно укреплять и дальше макроэкономическую стабильность и понижать инфляцию, но при этом все-таки попытаться сохранить положительные темпы экономического роста", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин напомнил о цветной революции на Украине
Вчера, 21:11
 
ЭкономикаРоссияВеликий НовгородВалдайВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
