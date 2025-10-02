https://ria.ru/20251002/sistema-2046023521.html
Путин призвал укреплять российскую финансовую систему
Путин призвал укреплять российскую финансовую систему
РФ нужно дальше укреплять свою финансовую систему, макроэкономическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Путин призвал укреплять российскую финансовую систему
