Сийярто отчитал Зеленского

БУДАПЕШТ, 2 окт - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отчитал Владимира Зеленского за неуважительный тон в высказываниях о Венгрии.

Ранее Зеленский заявил, что поддерживает призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы отказаться от российской нефти, и утверждал, что "ребята из Венгрии" ведут себя недальновидно.

"Мы ожидаем, что даже Владимир Зеленский будет говорить о Венгрии и венграх с уважением, особенно учитывая, что Украина сильно зависит от поддержки Евросоюза, где ни одно решение не принимается без участия Венгрии - нравится ему это или нет.

Венгерский премьер Виктор Орбан ранее ответил президенту США Дональду Трампу, утверждавшему, что он якобы может убедить Будапешт отказаться от нефти из РФ, заявив, что Венгрия - это суверенная страна, она сама принимает решения.

Сийярто ранее заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.