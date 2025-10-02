Рейтинг@Mail.ru
Сийярто отчитал Зеленского - РИА Новости, 02.10.2025
20:02 02.10.2025
Сийярто отчитал Зеленского
Сийярто отчитал Зеленского - РИА Новости, 02.10.2025
Сийярто отчитал Зеленского
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отчитал Владимира Зеленского за неуважительный тон в высказываниях о Венгрии. РИА Новости, 02.10.2025
в мире
венгрия
россия
сша
владимир зеленский
петер сийярто
дональд трамп
венгрия
россия
сша
в мире, венгрия, россия, сша, владимир зеленский, петер сийярто, дональд трамп
В мире, Венгрия, Россия, США, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Дональд Трамп
Сийярто отчитал Зеленского

Сийярто отчитал Зеленского за неуважительные высказывания о Венгрии

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 2 окт - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отчитал Владимира Зеленского за неуважительный тон в высказываниях о Венгрии.
Ранее Зеленский заявил, что поддерживает призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы отказаться от российской нефти, и утверждал, что "ребята из Венгрии" ведут себя недальновидно.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Сийярто прокомментировал сообщения о требовании Трампа по российской нефти
8 сентября, 11:15
"Мы ожидаем, что даже Владимир Зеленский будет говорить о Венгрии и венграх с уважением, особенно учитывая, что Украина сильно зависит от поддержки Евросоюза, где ни одно решение не принимается без участия Венгрии - нравится ему это или нет.
Венгерский премьер Виктор Орбан ранее ответил президенту США Дональду Трампу, утверждавшему, что он якобы может убедить Будапешт отказаться от нефти из РФ, заявив, что Венгрия - это суверенная страна, она сама принимает решения.
Сийярто ранее заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Орбан рассказал, как Трамп позвонил ему во время семейного ужина
28 сентября, 17:53
 
В миреВенгрияРоссияСШАВладимир ЗеленскийПетер СийяртоДональд Трамп
 
 
