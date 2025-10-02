https://ria.ru/20251002/sijjarto-2045995925.html
Сийярто отчитал Зеленского
Сийярто отчитал Зеленского - РИА Новости, 02.10.2025
Сийярто отчитал Зеленского
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отчитал Владимира Зеленского за неуважительный тон в высказываниях о Венгрии. РИА Новости, 02.10.2025
БУДАПЕШТ, 2 окт - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отчитал Владимира Зеленского за неуважительный тон в высказываниях о Венгрии.
Ранее Зеленский заявил, что поддерживает призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы отказаться от российской нефти, и утверждал, что "ребята из Венгрии" ведут себя недальновидно.
"Мы ожидаем, что даже Владимир Зеленский будет говорить о Венгрии и венграх с уважением, особенно учитывая, что Украина сильно зависит от поддержки Евросоюза, где ни одно решение не принимается без участия Венгрии - нравится ему это или нет.
Венгерский премьер Виктор Орбан ранее ответил президенту США Дональду Трампу, утверждавшему, что он якобы может убедить Будапешт отказаться от нефти из РФ, заявив, что Венгрия - это суверенная страна, она сама принимает решения.
Сийярто ранее заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.